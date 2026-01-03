0h30 ngày 4/1, sân Vitality:

Sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, đoàn quân HLV Mikel Arteta bắt đầu năm 2026 với tư cách là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League.

Vòng đấu 19 cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ và bản lĩnh của các Pháo thủ. Họ xuất sắc vùi dập "hiện tượng" Aston Villa 4-1, trong bối cảnh đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City bị Sunderland cầm chân.

Arsenal vừa đè bẹp Aston Villa - Ảnh: AFC

Siêu máy tính Opta dự đoán, cơ hội đăng quang lần đầu tiên của Arsenal sau hơn hai thập kỷ lên đến 79%, còn Man City giảm xuống chỉ 16,7% sau nửa chặng đường mùa giải.

Trên lý thuyết, Arsenal sẽ có chuyến làm khách dễ dàng đầu năm 2026 khi chạm trán Bournemouth, đội không thắng 10 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 5, thua 5 trận).

Tuy nhiên, Bournemouth lại thường gây nhiều khó khăn cho Pháo thủ. Điển hình mùa trước, đội bóng của HLV Iraola đã thắng Arsenal cả hai lượt trận, 2-0 tại Vitality và 2-1 trên sân Emirates.

Để vượt qua thử thách, The Gunners cần tiếp tục duy trì màn trình diễn thuyết phục. Chiến thắng Aston Villa đánh dấu trận thứ 6 liên tiếp Pháo thủ ca khúc khải hoàn trên mọi đấu trường.

Sự trở lại của trung vệ Gabriel Magalhaes cực kỳ quan trọng. Chính anh là người đánh đầu mở tỷ số hồi giữa tuần, giúp Arsenal vươn đến cột mốc 20 bàn thắng từ tình huống cố định (không tính phạt đền) trong năm 2025.

Về phần Bournemouth, họ vừa có trận hòa quả cảm 2-2 trước Chelsea. Cả hai pha lập công của David Brooks và Justin Kluivert đều xuất phát từ quả ném biên cực mạnh của Semenyo.

Arsenal được đánh gía cao hơn dù phải làm khách - Ảnh: DAZN

Đáng tiếc, tâm trí cầu thủ người Ghana đang hướng về Etihad, khi Man City nỗ lực hoàn tất thương vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng Anh.

Từ đầu mùa, Semenyo chính là mũi nhọn lợi hại nhất của Bournemouth. Anh ghi được 9 bàn cùng 3 pha kiến tạo và tung ra nhiều cú dứt điểm nhất (45) bên phía đội chủ sân Vitality.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Arsenal thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Bournemouth: Milosavljevic, Tyler Adams, Lewis Cook, Ryan Christie và Ben Doak chấn thương.

Arsenal: Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori vắng mặt vì chấn thương. Kai Havertz cùng Timber sẵn sàng tái xuất.

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.