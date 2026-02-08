Sân Luigi Ferraris chứng kiến một trận cầu khó quên. Dưới cơn mưa nặng hạt, có phạt đền từ VAR ngay phút đầu và thêm quả ở gần cuối trận, 1 siêu phẩm sút xa, 1 thẻ đỏ… và 3 điểm để Napoli tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng Serie A.

Thứ bóng đá làm say lòng người hâm mộ, trong cuộc chiến của những đội bóng đến từ các thành phố cảng lớn bậc nhất Italia.

McTominay có trận đấu xuất sắc. Ảnh: X/Lega Serie A

Chưa đầy 1 phút khi bóng lăn, thủ môn Meret lao ra hạ Vitinha dẫn đến phạt đền. Malinovskyi không mắc sai lầm nào, mở màn bữa tiệc bàn thắng.

Napoli nhanh chóng bừng tỉnh. Scott McTominay tung cú sút rất căng khiến Bijlow đẩy bóng ra đúng tầm để Rasmus Hojlund đệm cận thành gỡ hòa ở phút 20.

Chỉ hơn 1 phút sau, chính McTominay khống chế làm choáng Malinovskyi trước khi sút tung lưới từ ngoài 25 mét đưa Napoli vươn lên.

Giá trị của cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước được tiền vệ người Scotland thể hiện. Napoli chơi hay hơn trong hiệp 1 và cả hiệp 2.

Tuy vậy, những sai lầm cá nhân có thể kéo sập cả tập thể. Một lỗi của Buongiorno, người lúng túng trước sức ép của Colombo và để mất bóng, để tiền đạo được Milan cho mượn ghi bàn gỡ 2-2.

Không dừng lại ở đó, HLV Antonio Conte không hài lòng khi Juan Jesus nhận thẻ vàng thứ hai vì kéo người từ phía sau. Napoli đá với 10 người từ phút 76.

Hojlund tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: X/Lega Serie A

Chơi thiếu người, đội bóng của Conte đối mặt nguy cơ bị Inter nới rộng khoảng cách. Romelu Lukaku đã khởi động nhưng không thể vào sân.

May cho Napoli là Cornet, vào sân phút 89, lại xử lý vụng về trong thời gian bù giờ khi phạm lỗi với Elmas trong vòng cấm.

Trọng tài Davide Massa ra xem màn hình để xác nhận phạt đền, quyết định mà Genoa tức giận.

Hojlund ghi cú đúp từ chấm 11 mét, cũng là bàn thắng thứ 12 mùa này, ấn định kết quả 3-2 khó tin. Chiến thắng giúp đội quân của Antonio Conte tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ danh hiệu Scudetto, sau khi đã phải chia tay Champions League.

Ghi bàn:

Genoa: Malinovskyi 3’/phạt đền, Colombo 57’.

Napoli: Hojlund 20’, 90’+5/phạt đền, McTominay 22’.