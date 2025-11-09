Sau khi ra mắt với chiến thắng, hành trình của Luciano Spalletti trên cương vị HLV trưởng Juventus đi vào quỹ đạo khó khăn mà người ta dự đoán.

Trong trận derby thành Turin trên sân nhà Allianz Stadium, Juventus gây thất vọng khi không thể xuyên thủng hàng thủ Torino.

Juventus tấn công bế tắc. Ảnh: Lega Serie A

Mặc dù Juventus có lúc chiếm ưu thế trong hiệp 1, trận đấu cuối cùng vẫn khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội chủ nhà cố gắng tấn công chủ động, nhưng kế hoạch chiến thuật của HLV Baroni (với Colucci chỉ đạo từ băng ghế kỹ thuật).

Chiến thuật của Torino phát huy hiệu quả. Họ phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh.

Chico Conceicao nhiều lần thử vận may trước khung thành Alberto Paleari, song không thành công. Tương tự là Kephren Thuram và McKennie cố gắng phá vỡ khối phòng ngự rất kỷ luật của Torino.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là đội khách hoàn toàn bị động. Ngược lại, cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu thuộc về Torino.

Giovanni Simeone có tình huống đối mặt với Di Gregorio, nhưng xử lý hơi chậm, dứt điểm sệt và để thủ môn Juventus kịp thời cứu thua.

Đầu hiệp 2, Juventus suýt trả giá đắt. Gatti mất bóng ở giữa sân, Torino phản công và Simeone làm tung lưới Di Gregorio nhưng bị thổi việt vị.

Torino thi đấu rất tự tin, với cơ hội khác dành cho Simeone. Lần này, cựu tiền đạo Napoli dứt điểm đơn giản với Di Gregorio.

Paleari có những pha cứu thua ngoạn mục. Ảnh: Lega Serie A

HLV Spalletti buộc phải thay đổi chiến thuật để tìm cách xuyên phá hàng thủ đối phương. Jonathan David được tung, có cơ hội từ pha kiến tạo của Yildiz, nhưng thủ thành Paleari kịp thời băng ra khép góc.

Ngay sau đó, Paleari phạn xạ cứu thua sau cú tạt của Zhegrova để McKennie đánh đầu cận thành.

Đó là thời điểm Juventus chơi tốt nhất, liên tục dồn ép khiến Paleari trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu. Anh lần lượt cản phá Yildiz rồi David.

Trong thời gian bù giờ, Openda bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định. Trận hòa 0-0 giúp Spalletti đạt điểm 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện ở Serie A.

Mặc dù vậy, đây là kết quả mà Spalletti thất vọng khi trước đó “Bà đầm già” cũng chia điểm Sporting Lisbon tại Champions League. Juventus bước vào kỳ nghỉ quốc tế với rất nhiều việc cần làm.