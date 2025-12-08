“Những câu chuyện đẹp có sức mạnh trở nên bất tử, vì thế chúng sẽ tồn tại mãi mãi”, Luciano Spalletti phát biểu khi cùng Juventus trở lại sân Diego Maradona gặp lại đội bóng cũ Napoli.

Thành công của Napoli hiện nay là nền tảng mà Spalletti xây dựng với danh hiệu Scudetto 2022/23, thời điểm họ giành 90 điểm, chỉ thua 4 trận và trình diễn thứ bóng đá mê hoặc.

Spalletti và Conte lần đầu gặp nhau. Ảnh: Lega Serie A

Điều đó đã là quá khứ. Napoli hiện đang đua tranh ngôi đầu Serie A 2025/26, trong khi Spalletti vẫn chưa thể giúp Juventus tìm thấy sự ổn định.

Lần đầu tiên các tifosi được xem màn so tài giữa Spalletti và Antonio Conte ở một trận chính thức, dù cả hai cộng lại đã có khoảng 1.500 trận cầm quân.

Chiến thắng thuộc về Conte. Napoli cũng khép lại năm 2025 với chuỗi bất bại trên sân nhà ở mọi giải đấu. Sắp tới, họ đá sân khách từ Champions League đến Serie A, cũng như tranh Siêu cúp Italia tại Saudi Arabia (gặp Milan).

Nhịp độ trận đấu được đẩy cao ngay lập tức song song với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Cái tên đầu tiên gây chú ý – điều không quá bất ngờ – là McTominay, nhưng anh đánh đầu chệch cột dọc từ đường chuyền của David Neres.

Tifosi Napoli không chờ lâu để ăn mừng. Phút thứ 7, Neres lại có pha băng lên bên cánh phải xâm nhập vòng cấm, lần này anh căng ngang tầm thấp để Rasmus Hojlund áp sát chạm bóng đánh bại Di Gregorio.

Napoli gần như “đóng quân” ở phần sân Juventus, trong khi đội khách chỉ tạo được những pha tấn công không rõ ràng.

Đội chủ nhà có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt ở phút 26. Trong tình huống phối hợp phạt góc, Di Lorenzo thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật nhưng Di Gregorio xuất sắc bay người đẩy bóng qua xà.

Đến phút bù giờ hiệp 1, cũng trong pha phạt góc, McTominay bật cao đánh đầu đưa bóng khẽ chạm mép ngoài cột dọc.

Hojlund thi đấu bùng nổ. Ảnh: Lega Serie A

Chỉ hơn 3 phút sau giờ nghỉ, Hojlund đột phá từ gần giữa sân chếch bên cánh phải, xuyên thẳng vào vòng cấm trước khi sút căng bị Di Gregorio cản phá.

Trận đấu có phần nóng lên, đôi lúc bị gián đoạn, khi Juventus chủ động phạm lỗi. “Bà đầm già” bất ngờ có bàn gỡ ở phút 58, khi McKennie nhả bóng trong vòng cấm để Yildiz sút chéo góc hạ Milinkovic-Savic.

Napoli trội hơn trong trận đấu hỗn loạn. Bàn thắng quyết định đến ở phút 78. Từ quả tạt bên cánh phải, McKennie tranh chấp không tốt trở thành pha kiến tạo để Hojlund thoải mái đánh đầu cận thành khiến Di Gregorio.

Sân Maradona bùng nổ trong khi Juventus bất lực. Đội quân của Conte một lần nữa vươn lên đầu bảng trong khi chờ đối thủ Milan thi đấu với Torino (2h45 ngày 9/12).

Ghi bàn:

Napoli: Hojlund 7’, 78’.

Juventus: Yildiz 58’.