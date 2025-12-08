3h ngày 9/12, sân Molineux:

Đội chủ sân Molineux đang có những màn trình diễn thảm hại. Mùa giải đi đến gần một nửa chặng đường nhưng Wolves vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng (hòa 2, thua 12 trận), chỉ kiếm được 2 điểm.

Hai thất bại sít sao cùng tỷ số 0-1 trước Nottingham Forest và Aston Villa gần đây làm giảm sút tinh thần các học trò HLV Rob Edwards, khiến Wolves đối mặt ngọn núi thử thách trong cuộc chiến trụ hạng.

Không còn Cunha, hàng công Wolves thi đấu kém hiệu quả - Ảnh: Wolves FC

Thống kê cho thấy, bầy sói thua cả 7 vòng gần nhất ở Premier League. Đó cũng là chuỗi trận tồi tệ nhất của họ trong lịch sử tham dự giải đấu cao nhất bóng đá Anh.

Thất vọng hơn nữa là cơn hạn bàn thắng kéo dài 5 trận vừa qua. Hàng công Wolves mùa này thiếu hẳn tính sáng tạo và hiệu quả, trong bối cảnh Matheus Cunha đã ra đi.

Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự lạc quan nào cho đội chủ nhà, thì sẽ là các cuộc gặp gỡ với MU mùa trước, khi Wolves đánh bại Quỷ đỏ cả hai lượt đi và về.

Trải qua nhiều biến động, mọi thứ dường như ổn định hơn với Ruben Amorim mùa này. Sau cuộc lội ngược dòng trước Crystal Palace, Quỷ đỏ lại đánh rơi chiến thắng khi để West Ham gỡ hòa 1-1 giữa tuần trước.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mong muốn màn trình diễn chắc chắn hơn, với cơ hội lọt vào tốp 5 mở ra với MU. Bên cạnh đó, phong độ sân khách mà đội bóng áo đỏ đang thể hiện cũng khá ấn tượng.

Red Devils bất bại 4 chuyến làm khách gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 2, hòa 2 trận), sau khi có chuỗi 8 trận không thắng khi hành quân xa trước đó.

MU vừa bị West Ham cầm chân 1-1 - Ảnh: SunSport

Cuộc chạm trán đêm nay sẽ chứng kiến Matheus Cunha trở lại mái nhà xưa, nơi anh gây dựng danh tiếng rồi chuyển đến Old Trafford với mức phí kỷ lục của Wolves.

Tiền đạo Brazil cũng cần chứng minh mình "đáng đồng tiền bát gạo", khi mới chỉ ghi duy nhất một bàn cho đội bóng mới tại Premier League.

Tỷ lệ châu Á: MU chấp 3/4 (3/4: 0) - TX: 2 3/4

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Wolves: Joao Gomes, Munetsi, Hugo Bueno, Fer Lopez, Chiwome vắng mặt vì chấn thương.

MU: De Ligt có thể trở lại. Maguire cùng Sesko tiếp tục điều trị chấn thương.

Đội hình dự kiến

Wolves: Johnstone; Mosquera, Toti, Agbadou; Doherty, Andre, Bellegarde, Wolfe; Arias, Hwang; Larsen.

MU: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Zirkzee.