Dù kiểm soát trận đấu trong 45 phút đầu, AC Milan đánh mất nhịp điệu và cũng đánh rơi chiến thắng khi để Parma của HLV Cuesta vùng lên mạnh mẽ.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về Milan, trong khi Parma tỏ ra thiếu ý tưởng và chơi lùi sâu phòng ngự.

Milan bùng nổ với 2 bàn thắng từ sớm. Ảnh: LSA

Milan sớm có cơ hội đầu tiên với Rafael Leao và Nkunku trên hàng công. Dù vậy, pha dứt điểm của cựu cầu thủ Chelsea không thắng được thủ môn Suzuki.

Đến phút 12, Milan phá vỡ thế cân bằng. Saelemaekers có khoảng trống thực hiện cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi chìm khiến Suzuki bị đánh bại vì khuất tầm nhìn.

Phía bên kia, Parma cũng được dịp ăn mừng nhưng chỉ trong giây lát. Cú dứt điểm của Sorensen chạm Cutrone làm bóng đổi hướng vào lưới, song bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Khi hiệp 1 trôi qua một nửa thời gian, Saelemaekers mang về quả phạt đền cho Milan khi bị trung vệ Ndiaye phạm lỗi trong vòng cấm.

Rafael Leao bước lên chấm 11 mét, không mất nhiều khó khăn để đánh bại Suzuki, nhân đôi cách biệt.

Parma gặp khó trong việc triển khai bóng. Dù vậy, trong thời gian bù giờ hiệp 1, đội chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số.

Milan phòng ngự rất lỏng lẻo, Britschgi cướp bóng từ Estupinan rồi kiến tạo để Bernabe thực hiện cú sút chân trái tuyệt đẹp đưa bóng vào góc cao trước sự bất lực của Mike Maignan.

Bàn thắng ấy đã thổi bùng tinh thần cho Parma trong hiệp 2, giúp họ tạo ra hàng loạt cơ hội.

Maignan liên tục phải làm việc vất vả. Sau 1 giờ thi đấu, thủ môn người Pháp bất lực nhìn Mateo Pellegrino đánh đầu nhưng cột dọc cứu thua cho Milan.

Parma vùng lên mạnh mẽ. Ảnh: LSA

Dồn ép liên tục, đến phút 62, Parma có bàn gỡ. Britschgi thoải mái thực hiện quả tạt từ cánh phải, để Del Prato băng vào giữa Pavlovic và Fofana chạm đầu hạ gục Maignan.

Milan chỉ tìm lại thế trận trong những phút cuối với sự điều tiết của Luka Modric. Leao đánh gót, Pulisic băng xuống đối mặt Suzuki nhưng đá chệch cột dọc.

Phía bên kia, Maignan phản xạ xuất thần cứu thua từ cú đá phạt trực tiếp của Hernani. Ngay lập tức, Milan phản công nhanh. Bóng từ Modric qua Leao, được Pulisic chuyền xuyên tuyến cho Saelemaekers đối mặt khung thành. Cầu thủ người Bỉ vượt qua Suzuki nhưng hậu vệ Parma kịp lùi về nên cú đá của anh ra ngoài.

Phút cuối, Modric dứt điểm ở rìa vòng cấm bị Suzuki cản phá. Hòa thất vọng, Milan vẫn tạm giữ ngôi đầu Serie A khi có cùng 22 điểm với Napoli.

Ghi bàn:

Parma: Bernabe 45’+1, Del Prato 62’.

Milan: Saelemaekers 12’, Leao 25’/phạt đền.