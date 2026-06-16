Kết quả World Cup hôm nay
Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp
H 15/06 23:00 Trận 13 Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde VTV3, VTV6, VTV9
G 16/06 02:00 Trận 14 Bỉ 1-1 Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
H 16/06 05:00 Trận 15 Ả Rập Xê Út vs Uruguay VTV3, VTV6, VTV9
G 16/06 08:00 Trận 16 Iran vs New Zealand VTV3, VTV6, VTV9

Video bàn thắng lịch sử của Qatar (nguồn: VTV)