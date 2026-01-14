Dự lễ khai trương có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương...

Các đại biểu cắt băng khai mạc Trung tâm báo chí

Trung tâm báo chí được trang bị hiện đại với đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính xách tay và máy tính để bàn, 10 máy in, 2 máy fax, 10 màn hình ti vi cỡ lớn..., tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về đại hội.

Tính đến nay, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ phát hành bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội 14

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội 14 của Đảng - đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Trước lễ khai trương Trung tâm báo chí và họp báo quốc tế, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan triển lãm “Từ đại hội đến đại hội”; khu trưng bày sách, báo; khu triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”; lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính chào mừng Đại hội 14 của Đảng.