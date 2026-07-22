‘Đòn độc’ trên không:

Trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao công nghệ khốc liệt tại Ukraine, Nga đã tìm ra cách biến trực thăng vận tải kinh điển Mi-8 thành một nền tảng tác chiến điện tử (EW/РЭБ) linh hoạt, có khả năng ‘làm mù’ drone đối phương mà không cần đối đầu trực tiếp. Những nâng cấp mới nhất trên trực thăng Mi-8 và các biến thể như Mi-8AMTSh giúp Moscow tạo ra các vùng nhiễu di động, buộc UAV/drone Ukraine phải lệch hướng hoặc mất khả năng dẫn đường chính xác, một bước tiến quan trọng trong cuộc chạy đua chống drone.

‘Đòn độc’ trên không: Nga hô biến trực thăng Mi-8 thành ‘sát thủ vô hình’ đè bẹp dàn UAV/drone Ukraine. Ảnh: thedefensenews.com

Theo thedefensenews.com, Nga đã lắp đặt hệ thống gây nhiễu GNSS chuyên biệt lên một số chiếc trực thăng Mi-8 thông thường.

Hệ thống này nổi bật với cụm anten panel phẳng được gắn dọc theo thân máy bay, bố trí góc độ khác nhau để bao phủ khoảng 180 độ một bên (có thể lắp đối xứng để đạt 360 độ).

Mỗi anten chỉ cần hai dây cáp kết nối, cho thấy thiết kế tối ưu, hoạt động trên hai kênh tần số hoặc băng tần riêng biệt thay vì nhiễu phổ rộng thông thường.

Theo thedefensenews.com, công nghệ cốt lõi của nâng cấp này tập trung vào việc nhiễu tín hiệu vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS), bao gồm GPS, GLONASS và các hệ thống khác, mà UAV/drone tấn công tầm xa của Ukraine thường phụ thuộc.

Hệ thống ưu tiên các băng tần cố định L1 (khoảng 1,5–1,6 GHz) và có thể kết hợp L2 hoặc L5 (khoảng 1,2 GHz). Nhờ đó, nó có thể can thiệp vào bộ thu GNSS đa băng tần trên drone hiện đại.

Trực thăng Mi-8AMTSh của Nga được trang bị hệ thống tác chiến điện tử để bảo vệ khỏi máy bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga / t.me/mod_russia/voennoedelo.com

Khi bị nhiễu, drone mất khả năng cập nhật vị trí chính xác, buộc phải chuyển sang hệ thống quán tính (INS) dự phòng.

Tuy nhiên, INS chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn; bay xa hơn sẽ tích tụ sai số lớn, khiến drone lệch hướng, bỏ lỡ mục tiêu hoặc thậm chí tự rơi.

Theo thedefensenews.com, ưu điểm lớn nhất của giải pháp này nằm ở tính cơ động. Thay vì các trạm EW cố định trên mặt đất, trực thăng Mi-8 mang hệ thống đến bất kỳ khu vực nào đang bị đe dọa bởi drone Ukraine.

Phi công có thể nhanh chóng triển khai, tạo ‘vùng nhiễu di động’ bảo vệ lực lượng mặt đất, sân bay hoặc đoàn xe.

Điều này khác biệt rõ rệt so với các phiên bản Mi-8 chuyên dụng trước đây như Mi-8MTPR-1 trang bị phức hợp Rychag-AV (có khả năng nhiễu radar đối phương ở khoảng cách lên đến hàng trăm km, trọng lượng hệ thống khoảng 1,2-1,4 tấn).

Hệ thống mới nhẹ hơn, tập trung vào GNSS của drone tầm xa thay vì radar PVO, phù hợp với mối đe dọa hiện tại từ các loại Shahed/Geran hoặc drone tấn công sâu.

Trực thăng Mi-8 của Nga cùng hệ thống tác chiến điện tử chưa từng xuất hiện trước đây. Ảnh: Kirill Fedorov/militarnyi.com

Ngoài GNSS jammer, Nga cũng triển khai Multik, hệ thống EW (RÉB) nhỏ gọn dành riêng cho FPV drone. Multik có khả năng phát hiện và nhiễu kênh video điều khiển trong dải 700 MHz đến 6 GHz, phạm vi phát hiện khoảng 1.000 mét và nhiễu hiệu quả trong 500 mét.

Hệ thống chỉ nặng dưới 9,5 kg, lắp trên pylon trực thăng, cung cấp phủ 360 độ với ba kênh nhiễu độc lập. Mi-8AMTSh (phiên bản vũ trang) được nâng cấp thêm lớp giáp mô-đun và các hệ thống tự vệ này càng trở nên bền bỉ trước các cuộc tấn công bất ngờ từ drone giá rẻ.

Theo en.defence-ua.com, việc nâng cấp Mi-8 phản ánh chiến lược thực tế của Nga: tận dụng nền tảng sẵn có, chi phí thấp nhưng linh hoạt cao thay vì chờ đợi thế hệ trực thăng mới.

Mi-8 vốn nổi tiếng với khả năng hoạt động ở mọi địa hình, tải trọng lớn và dễ bảo dưỡng. Khi được trang bị EW hiện đại, nó trở thành ‘vũ khí vô hình’, không chỉ vận chuyển mà còn che chắn, gây rối loạn và làm suy yếu sức mạnh không quân không người lái của Ukraine.

Tuy hiệu quả thực chiến vẫn cần thời gian kiểm chứng, nhưng rõ ràng Moscow đang liên tục thích ứng với thực tế chiến trường nơi drone chi phối ngày càng lớn.

(Theo en.defence-ua.com, thedefensenews.com, voennoedelo.com, militarnyi.com)