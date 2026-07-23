Trong bối cảnh chi phí phòng thủ tên lửa ngày càng leo thang và kho đạn Patriot bị hao mòn nhanh chóng trên các chiến trường hiện đại, Lockheed Martin vừa chính thức ra mắt PAC-3 ACE (Adapted Capability Effector), phiên bản tên lửa đánh chặn giá rẻ hơn một nửa so với PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement). Được công bố tại Farnborough Airshow 2026, tên lửa PAC-3 ACE hứa hẹn mang đến giải pháp cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất chiến đấu và tính kinh tế, giúp các lực lượng đồng minh duy trì “độ sâu kho đạn” trước mối đe dọa hỗn hợp từ drone, tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Lockheed Martin

Theo news.lockheedmartin.com, tên lửa PAC-3 ACE được thiết kế như một 'effector bổ sung' thông minh cho hệ thống phòng không Patriot, tận dụng tối đa nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng của dòng tên lửa PAC-3.

Theo thông tin từ Lockheed Martin, tên lửa mới này có chi phí mỗi quả dưới một nửa so với tên lửa PAC-3 MSE, hiện có giá khoảng 4-5,3 triệu USD.

Ước tính, tên lửa PAC-3 ACE có thể nằm ở mức khoảng 2-2,5 triệu USD mỗi quả, giúp giảm đáng kể chi phí tiêu diệt mỗi mục tiêu.

Theo twz.com, về mặt kỹ thuật, tên lửa PAC-3 ACE kế thừa hệ thống dẫn đường và phần mềm điều khiển hỏa lực (fire-control) đã được chứng minh trên tên lửa PAC-3 MSE.

Vụ phóng tên lửa phòng không PAC-3 MSE từ hệ thống Patriot. Ảnh: Lầu Năm Góc/militarnyi.com.

Điều này cho phép tên lửa PAC-3 ACE tích hợp liền mạch với hệ thống phòng không Patriot hiện hữu và đặc biệt là Integrated Battle Command System (IBCS) của Quân đội Mỹ.

Nhờ sử dụng kiến trúc mở và các thành phần sẵn có, quá trình phát triển, thử nghiệm và triển khai được rút ngắn đáng kể so với các chương trình truyền thống, dự kiến đưa vào sản xuất ban đầu vào giữa hoặc cuối năm 2029.

Theo news.lockheedmartin.com, một trong những điểm khác biệt nổi bật là thiết kế tối ưu hóa cho các mối đe dọa ít tinh vi hơn.

Tên lửa PAC-3 ACE nhắm đến việc tiêu diệt máy bay có người lái, tên lửa hành trình (air-breathing threats), cũng như tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm ngắn.

Tên lửa PAC-3 MSE dành cho hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Lockheed Martin/militarnyi.com.

Thay vì trang bị đầy đủ các tính năng cao cấp như Attitude Control Section (hệ thống vòi phụ điều khiển tư thế) hoặc Lethality Enhancer warhead phức tạp của phiên bản PAC-3 MSE, tên lửa PAC-3 ACE có thể sử dụng phiên bản đơn giản hơn, tập trung vào khả năng hit-to-kill cơ bản hoặc warhead thay thế để giảm chi phí sản xuất.

Hình ảnh mô phỏng (rendering) do Lockheed Martin công bố cho thấy tên lửa PAC-3 ACE có thiết kế ngắn gọn và nhỏ hơn, phù hợp với vai trò “làm việc nặng” trong các tình huống thông thường.

Theo twz.com, chiến lược phòng thủ nhiều tầng/phân lớp (layered defense) được thể hiện rõ nét qua PAC-3 ACE. Các tên lửa PAC-3 MSE đắt tiền sẽ được dành riêng cho những mục tiêu khó nhất, đòi hỏi độ chính xác và cơ động cao, trong khi tên lửa PAC-3 ACE xử lý khối lượng lớn các mối đe dọa phổ biến hơn.

Cách tiếp cận này không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn tăng đáng kể số lượng tên lửa sẵn sàng chiến đấu (magazine depth), vấn đề đang trở thành bài toán cấp bách cho nhiều quốc gia sử dụng hệ thống Patriot, từ Ukraine đến các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Tên lửa PAC-3 ACE dành cho hệ thống phòng không Patriot. Ảnh đồ họa (Rendering): Lockheed Martin/militarnyi.com.

Theo defensenews.com, Lockheed Martin nhấn mạnh mô hình hợp tác quốc tế trong dự án. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác công nghiệp Mỹ và châu Âu để phát triển và sản xuất, từ đó tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng quốc phòng xuyên Đại Tây Dương.

Việc phân tán sản xuất không chỉ đẩy nhanh tiến độ mà còn giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà máy duy nhất, đồng thời tạo ra một tiêu chuẩn đánh chặn (interceptor) chung cho các đồng minh NATO và đối tác Patriot khác.

Theo news.lockheedmartin.com, về khả năng tương thích, tên lửa PAC-3 ACE được thiết kế để hoạt động trên các bệ phóng M903 hiện tại mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng.

Điều này mang lại lợi thế lớn cho các quốc gia đã đầu tư vào hệ thống Patriot, cho phép họ nâng cấp năng lực mà không phải chi thêm hàng trăm triệu USD cho bệ phóng (launcher) mới.

Hệ thống phòng không Patriot của Lực lượng Vũ trang Hà Lan. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan/militarnyi.com.

Tích hợp sâu với IBCS còn giúp hệ thống chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các đơn vị, nâng cao hiệu quả phối hợp trong môi trường chiến tranh mạng và điện tử phức tạp.

Theo twz.com, tên lửa PAC-3 ACE ra đời đúng lúc khi nhu cầu về tên lửa đánh chặn giá rẻ ngày càng cấp thiết. Các xung đột gần đây cho thấy việc sử dụng tên lửa hàng triệu USD để bắn hạ drone giá rẻ là không bền vững.

Dù chưa đạt mức tham vọng dưới 1 triệu USD mà Quân đội Mỹ đang tìm kiếm trong chương trình Low Cost Interceptor (LCI), tên lửa PAC-3 ACE vẫn đại diện cho bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi từ mô hình 'đắt - ít' sang 'vừa túi tiền - nhiều'.

Theo twz.com, tương lai của tên lửa PAC-3 ACE không chỉ dừng lại ở khả năng phòng không mà còn mở rộng tiềm năng xuất khẩu và tích hợp đa nền tảng.

Với nhu cầu ngày càng tăng từ các nước đồng minh, tên lửa PAC-3 ACE có thể trở thành yếu tố then chốt giúp hệ thống Patriot duy trì vị thế là một trong những hệ thống phòng không mặt đất linh hoạt và hiệu quả nhất thế giới.

(Theo militarnyi.com, twz.com, news.lockheedmartin.com, defensenews.com)



