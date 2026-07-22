Với tầm bắn lên đến 15.000km và khả năng mang theo nhiều đầu đạn độc lập (MIRV), tên lửa DF-41 không chỉ là vũ khí chiến lược mà còn là biểu tượng cho tham vọng hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Bắc Kinh. Là ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa) di động tiên tiến nhất của Trung Quốc, DF-41 khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối thủ phải đối mặt với thách thức lớn chưa từng có.

Tên lửa DF-41 trên xe phóng tự hành tại buổi duyệt binh năm 2019. Ảnh: Global Times/missilethreat.csis.org

Tên lửa DF-41, hay còn gọi là Dong Feng-41 (East Wind-41), đại diện cho thế hệ thứ tư trong dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Trung Quốc.

Do China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT) phát triển, tên lửa DF-41 chính thức ra mắt tại cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 1/10/2019.

Đây là bước tiến quan trọng giúp Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nâng cao đáng kể khả năng răn đe hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Về mặt thiết kế, DF-41 là tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn hoàn toàn. Chiều dài của tên lửa DF-41 dao động từ 20 đến 22 mét, đường kính khoảng 2,25 mét và trọng lượng phóng đạt khoảng 80.000 kg.

Những thông số này khiến tên lửa DF-41 trở thành một trong những ICBM di động lớn nhất thế giới. Động cơ nhiên liệu rắn mang lại lợi thế lớn về tính cơ động và thời gian chuẩn bị phóng nhanh chóng so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống.

Tên lửa DF-41 có thể được phóng từ bệ phóng di động đường bộ (TEL) 8 trục, đồng thời được phát triển thêm phiên bản đường sắt và hầm silo cố định.

Một trong những điểm nổi bật nhất của tên lửa DF-41 chính là tầm bắn ấn tượng từ 12.000 đến 15.000 km. Với khoảng cách này, tên lửa DF-41 có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ châu Âu và hầu hết các khu vực quan trọng khác trên thế giới.

Tốc độ tối đa của tên lửa DF-41 được ước tính đạt Mach 25 (khoảng 31.425 km/h), đưa DF-41 vào nhóm những tên lửa nhanh nhất hành tinh.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính với cập nhật sao và vệ tinh giúp tên lửa DF-41 đạt độ chính xác khoảng 100 mét CEP (Circular Error Probable), đủ để thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu kiên cố.

Tên lửa DF-41 và xe phóng tự hành 8 trục bánh. Ảnh: PLA/missilethreat.csis.org

Công nghệ MIRV là yếu tố then chốt nâng tầm tên lửa DF-41. Theo các nguồn phân tích, tên lửa DF-41 có khả năng mang theo tối đa 10 đầu đạn hạt nhân độc lập, với tổng tải trọng khoảng 2.500 kg.

Trong thực tế, số lượng đầu đạn có thể ít hơn (thường từ 3 đến 8) để dành không gian cho các thiết bị hỗ trợ xuyên thủng phòng thủ tên lửa (penetration aids).

Khả năng này cho phép tên lửa DF-41 tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc hoặc sử dụng đầu đạn giả để đánh lừa radar và hệ thống đánh chặn của đối phương, từ đó làm suy giảm hiệu quả của các lá chắn phòng thủ tên lửa.

Quá trình phát triển tên lửa DF-41 bắt đầu từ năm 1986, nhưng gặp nhiều thay đổi và được đẩy mạnh trở lại vào những năm 2010. Các cuộc thử nghiệm bay diễn ra từ năm 2012, với nhiều lần kiểm tra thành công khả năng MIRV vào năm 2014-2016.

Đến năm 2017, một số lữ đoàn đã được triển khai tại các khu vực như Hắc Long Giang và Tân Cương. Đến nay, tên lửa DF-41 được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất hạn chế và đang được tích hợp rộng rãi hơn vào lực lượng tên lửa chiến lược (PLARF).

Việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào cả ba nền tảng phóng (đường bộ, đường sắt và silo) cho thấy chiến lược “sống còn” linh hoạt của Bắc Kinh.

Phiên bản di động (road-mobile) giúp tên lửa DF-41 dễ dàng di chuyển, ẩn náu và phóng bất ngờ, trong khi phiên bản silo cố định tăng cường sức mạnh tấn công nhanh và liên tục.

Sự kết hợp này làm cho việc định vị và tiêu diệt toàn bộ lực lượng tên lửa DF-41 trở nên cực kỳ khó khăn đối với bất kỳ đối thủ nào.

Tên lửa DF-41 không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn phản ánh sự thay đổi chiến lược của Trung Quốc từ “tối thiểu răn đe” sang khả năng hạt nhân mạnh mẽ hơn.

(Theo missilethreat.csis.org, missiledefenseadvocacy.org, aljundi.ae, militarnyi.com, defapress.ir)