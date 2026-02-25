Tờ The Hill ngày 24/2 đưa tin, kết quả khảo sát gần đây của Ipsos hé lộ phần lớn người dân Mỹ cảm thấy Tổng thống Donald Trump đang trở nên "khó đoán hơn" khi tuổi tác lớn dần.

Cụ thể, 61% người được hỏi đồng ý với nhận định trên, trong khi 32% phản đối. Tỷ lệ người đồng ý với quan điểm ông Trump "khó đoán hơn theo tuổi tác" bao gồm 89% cử tri Dân chủ, 30% cử tri Cộng hòa và 64% cử tri độc lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Trước câu hỏi liệu họ có nghĩ Tổng thống Trump đủ minh mẫn để đối phó với các thách thức hay không, 45% số người tham gia khảo sát nhận định nhà lãnh đạo Mỹ "vẫn đủ khả năng". Đáng chú ý, mức độ ủng hộ chung dành cho ông Trump hiện được ghi nhận ở mức 40%, tăng nhẹ so với các cuộc thăm dò hồi đầu tháng.

Theo khảo sát của Ipsos, 79% người được hỏi tin các quan chức ở Washington đang "quá già" để đại diện cho số đông người dân Mỹ. Ở thời điểm hiện tại, độ tuổi trung bình của các nghị sĩ Thượng viện Mỹ là 64 tuổi, còn tại Hạ viện là 58 tuổi.

Trong thời gian vừa qua, Tổng thống Trump đã liên tục phản bác các thông tin cho rằng ông gặp vấn đề về sức khỏe khi "ngủ gật" trong các cuộc họp nội các. "Tôi nhắm mắt vì các cuộc họp đó rất buồn chán, nhưng tất nhiên là tôi vẫn nghe tất cả mọi thứ", ông Trump giải thích.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York rằng Tổng thống Trump "quá khỏe mạnh và hơi năng động so với độ tuổi".