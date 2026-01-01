Tờ The Hill ngày 31/12 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã tuyên bố tỷ lệ ủng hộ thực tế dành cho ông là 64%, bất chấp kết quả các cuộc khảo sát thời gian qua đều ở mức dưới 50%.

"Kết quả thăm dò dư luận còn bị thao túng nhiều hơn cả các bản tin. Con số thực sự là 64% vì nước Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết. Chúng ta đang có biên giới an toàn, quân đội hùng mạnh, nền kinh tế tuyệt vời và không lạm phát. Đó là điều rất tuyệt vời, chúc mừng năm mới", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang đối mặt với nhiều thách thức chính trị, sau một loạt chiến thắng của Đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử năm 2025 cùng các lo ngại về chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Theo thăm dò của Decision Desk HQ (DDHQ) vào giữa tháng 12/2025, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho Tổng thống Trump hiện ở mức 44,1%, thấp hơn gần 20 điểm phần trăm so với tuyên bố của ông.

Hồi đầu tháng 11 năm ngoái, tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí đã tụt xuống 37%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ 2. Cuộc khảo sát này diễn ra vào thời điểm chính phủ Mỹ đang phải đóng cửa.

Trong cuộc thăm dò tháng 11, 47% số người được hỏi coi nền kinh tế và chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất mà Mỹ đang phải đối mặt. 56% tin chính sách ngoại giao của ông Trump đã làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên trường quốc tế và 12% cảm thấy ông không tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào. 61% số người được hỏi nhận xét ông Trump "đã đi quá xa" trong việc sử dụng quyền lực tổng thống, 31% tin ông sử dụng quyền lực "khá hợp lý" và 9% nghĩ ông "chưa đi đủ xa".

Giới quan sát nhận định, những lo ngại kéo dài về lạm phát, chi phí sinh hoạt và một số quyết định gây tranh cãi sẽ tiếp tục đặt ra thách thức lớn cho Tổng thống Trump trong năm 2026.