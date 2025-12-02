Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Hãng CNN dẫn bản ghi nhớ của bác sĩ Sean P. Barbabella viết, ông Trump, 79 tuổi đã được chụp cộng hưởng từ (MRI) vào tháng 10. Kết quả phản ánh tình trạng hoàn toàn bình thường, không có bằng chứng nào cho thấy động mạch bị hẹp làm suy giảm lưu lượng máu cũng như không có dấu hiệu bất thường ở tim hoặc các mạch máu chính. Các buồng tim đều có kích thước bình thường, thành mạch mịn và khỏe, không có dấu hiệu viêm hoặc đông máu. Nhìn chung, hệ thống tim mạch cho thấy tổng thống có sức khỏe tuyệt vời.

Bác sĩ Barbabella cho biết thêm, hình ảnh chụp vùng bụng của Tổng thống Trump cho thấy ông hoàn toàn bình thường. Tất cả các cơ quan chính đều khỏe mạnh, mọi thứ được đánh giá đều hoạt động trong giới hạn bình thường, không có vấn đề cấp tính hay mạn tính nào.

Mục đích của việc chụp cắt lớp cho Tổng thống Trump là mang tính phòng ngừa, nhằm phát hiện sớm các vấn đề, xác nhận sức khỏe tổng thể và đảm bảo người đứng đầu Mỹ duy trì sức sống và chức năng lâu dài.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 30/11, Tổng thống Trump nói, ông không rõ bộ phận nào trên cơ thể được kiểm tra nhưng "không phải não vì tôi đã làm bài kiểm tra nhận thức và tôi đã làm tốt".

Năm 2022, ông Trump tự nhận mình là "tổng thống Mỹ khỏe mạnh nhất từ ​​trước đến nay". Tuy nhiên, đến tháng 7, ông được chẩn đoán mắc bệnh suy tĩnh mạch mạn tính (CVI) sau khi bị "sưng nhẹ" ở cẳng chân.

Bác sĩ Barbabella sau đó cho biết, CVI là một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.