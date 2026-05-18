Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trước khi bước vào đợt mưa lớn dồn dập, trong hôm nay (18/5), nhiều khu vực trên cả nước đã ghi nhận mưa rào và giông cục bộ.

Lượng mưa tính từ 7-15h tại nhiều trạm đã vượt mức 70mm. Điển hình như tại Cao Bồ (Tuyên Quang) 72.4mm, trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang (TP Huế) 79.6mm, ban quản lý rừng Savin (Khánh Hòa) 90.2mm, và đặc biệt tại Krông Nô (Đắk Lắk) lượng mưa đã lên tới 227mm.

Dự báo xu thế thời tiết nguy hiểm này sẽ tiếp tục gia tăng. Từ chiều tối nay (18/5) đến ngày 19/5, cục diện thời tiết có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng.

Cụ thể, tại khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Đáng lưu ý, từ khoảng đêm 19-21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ đón mưa lớn dồn dập với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi cực đoan trên 250mm.

Các chuyên gia khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 100mm chỉ trong vòng 3 giờ; dễ gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Do mưa lớn xảy ra sau những ngày oi nóng, trong mưa giông có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Người dân tại các vùng núi và vùng trũng, thấp cần chủ động các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn về người và tài sản.