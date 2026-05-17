Mưa lớn đổ bộ, nhiều nơi ngập sâu cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (17/5), khu vực Đông Bắc Bộ, từ TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khiến nhiều nơi ngập sâu cục bộ.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ tập trung vào sáng và trưa đã khiến một số trạm đo được lượng mưa rất cao (tính từ 7-15h) như: Hồng Hà (Quảng Ninh) 220mm, Thủy Nguyên (Hải Phòng) 160.4mm, Tiên Hưng (Hưng Yên) 145.2mm và Cảm Nhân (Lào Cai) đạt 89.2mm.

Dự báo, chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều tối và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Đồng thời, chiều tối và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn giông.

Mưa giông bao phủ ba miền

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có hướng tây bắc - đông nam qua Bắc Bộ và khu vực giữa Biển Đông, trong hai ngày tới, xu hướng mưa giông vẫn tiếp diễn trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, khu vực Đông Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa, mưa vừa và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng ngập sâu, trong đó phố Tô Hiệu ảnh hưởng nặng nhất. Ảnh: Hoài Anh

Tại miền Trung, khu vực ven biển có mưa vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều và đêm.

Nắng nóng diện rộng ngay sau đợt mưa

Nhận định xa hơn, từ 19-27/5, cơ quan khí tượng cho biết, miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng diện rộng ngay sau đợt mưa trên.

Theo đó, ở khu vực Bắc Bộ, từ 19-21/5, tiếp tục mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày 22/5, mưa giông giảm dần nhưng vẫn có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nắng nóng xuất hiện ngay sau đợt mưa giông. Nguồn: NCHMF

Đáng chú ý, từ ngày 23/5, khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, có khả năng cao lại xảy ra nắng nóng diện rộng.

Cùng thời kỳ này, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác vào chiều và tối từ đêm 18-20/5; từ khoảng 21/5 có nắng nóng cục bộ, từ 22-23/5 khả năng có nắng nóng diện rộng trở lại.

Khu vực Nam Bộ và các vùng khác duy trì có mưa rào và giông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, do mưa lớn cục bộ dồn dập trong thời gian ngắn, người dân tại các đô thị cần đề phòng ngập úng; vùng núi cần cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất.

Đáng lưu ý, hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn giông có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài sản và tính mạng, người dân cần hạn chế di chuyển ngoài trời khi giông lốc xảy ra.