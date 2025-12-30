Hải quân Philippines đang từng bước hiện đại hóa lực lượng với những chiến hạm hiện đại nhất từ trước đến nay. Khinh hạm Miguel Malvar (dựa trên thiết kế HDF-3200 của HD Hyundai Heavy Industries - Hàn Quốc) chính là bước tiến vượt bậc, biến Hải quân Philippines từ chủ yếu dựa vào tàu cũ thành lực lượng sở hữu tàu chiến tên lửa dẫn đường thực thụ.

Với khả năng mang tên lửa phòng không thẳng đứng VLS (Vertical Launching System) lần đầu tiên và radar mảng pha chủ động AESA, đây không chỉ là khinh hạm mạnh nhất mà còn là biểu tượng cho sức mạnh mới của Manila.

Khinh hạm lớp Miguel Malvar ban đầu được đặt hàng dưới dự án Corvette Acquisition Project năm 2021, nhưng nhờ lượng giãn nước lớn và vũ khí mạnh mẽ, chúng nhanh chóng được tái phân loại thành khinh hạm tên lửa dẫn đường (FFG).

Thiết kế HDF-3200 là phiên bản cải tiến và phóng to từ HDF-2600 của lớp Jose Rizal trước đó, với chiều dài tổng thể đạt 118,4 mét, chiều rộng 14,9 mét và lượng giãn nước đầy tải khoảng 3.200 tấn.

Những con số này giúp tàu có không gian rộng rãi hơn để tích hợp các hệ thống vũ khí tiên tiến, đồng thời tăng cường khả năng sống sót trên biển.

Về động lực, tàu sử dụng hệ thống đẩy CODAD (Combined Diesel and Diesel) với bốn động cơ diesel MTU STX, cho phép đạt tốc độ tối đa vượt 25 hải lý/giờ.

Ở tốc độ hành trình kinh tế 15 hải lý/giờ, tầm hoạt động lên đến 4.500 hải lý, đủ để thực hiện các nhiệm vụ tuần tra kéo dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Thiết kế thân tàu áp dụng công nghệ tàng hình với mặt cắt radar giảm thiểu, các cạnh nghiêng và vật liệu hấp thụ sóng radar, giúp giảm khả năng bị phát hiện trong môi trường tác chiến hiện đại.

Hệ thống vũ khí là điểm nhấn nổi bật nhất của lớp Miguel Malvar. Phía trước mũi tàu là pháo chính Oto Melara 76mm Super Rapid, có tốc độ bắn lên đến 120 phát/phút, phù hợp cho cả tấn công mặt nước và phòng không tầm gần.

Khinh hạm Miguel Malvar (FFG-06) trong quá trình chạy thử. Ảnh: HD HHI - HD Hyundai Heavy Industries.

Giữa tàu bố trí hai bệ phóng tứ liên cho tám tên lửa chống hạm SSM-700K C-Star của Hàn Quốc, với tầm bắn vượt 180km và bay sát mặt biển ở tốc độ cận siêu âm.

Điểm đột phá lớn nhất là hệ thống phóng thẳng đứng 16 ống K-VLS của Hanwha, lần đầu tiên xuất hiện trên tàu Philippines, cho phép mang tên lửa phòng không tầm trung như VL MICA (Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense) hoặc các loại tương đương, tạo lớp phòng thủ khu vực thực sự.

Để đối phó mối đe dọa cận chiến, tàu được trang bị hệ thống vũ khí cận chiến CIWS Gökdeniz 35mm của Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp pháo nhanh và tên lửa phòng không tầm rất gần.

Ngoài ra còn có hai bệ phóng ngư lôi triple cho ngư lôi nhẹ Blue Shark chống tàu ngầm, cùng hệ thống mồi bẫy Terma C-Guard để chống tên lửa hành trình.

Phía đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa trực thăng, đủ chỗ cho một chiếc AW-159 Wildcat chuyên chống ngầm, tăng cường đáng kể khả năng tác chiến đa chiều.

Về cảm biến, Miguel Malvar dẫn đầu Hải quân Philippines với radar đa năng mảng pha chủ động EL/M-2258 ALPHA của Israel, lần đầu tiên là radar AESA trên tàu chiến nước này, có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời hàng trăm mục tiêu trên không và mặt biển.

Hỗ trợ thêm là radar dẫn bắn NA-25X, radar hàng hải SharpEye và hệ thống quang điện tử PASEO XLR siêu tầm xa của Safran cho nhận dạng và chỉ thị mục tiêu chính xác.

Hệ thống quản lý chiến đấu hiện đại tích hợp tất cả dữ liệu, giúp tàu hoạt động hiệu quả trong môi trường mạng lưới trung tâm.

Với những thông số kỹ thuật vượt trội này, lớp khinh hạm Miguel Malvar (HDF-3200) không chỉ nâng tầm năng lực chống tàu mặt nước, phòng không và chống ngầm mà còn khẳng định vị thế của Hải quân Philippines trong khu vực.

Khi kế hoạch mua thêm hai chiếc nữa dựa trên chính thiết kế này sắp được ký kết, lực lượng hải quân Manila đang hướng tới một hạm đội hiện đại, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền trên biển.