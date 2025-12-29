Ảnh: buntar.com

Buntar-3 là máy bay không người lái (UAV/drone) trinh sát chiến thuật do công ty Buntar Aerospace của Ukraine phát triển, thuộc thế hệ thứ ba trong dòng sản phẩm của hãng.

Đây là nền tảng chuyên dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) tại khu vực hoạt động của đối phương, với khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử mạnh mẽ và điều kiện chiến trường khắc nghiệt.

Hệ thống không chỉ bao gồm phần cứng drone mà còn tích hợp sâu phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI), đã được thử nghiệm thực chiến.

Theo defence-blog.com, về thiết kế, Buntar-3 là loại drone eVTOL chạy điện, nghĩa là có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng mà không cần đường băng.

Thiết kế này sử dụng các động cơ riêng biệt cho giai đoạn VTOL và bay hành trình, giúp drone triển khai linh hoạt ở địa hình phức tạp như đô thị hoặc rừng núi.

Điểm nổi bật là hệ thống hoạt động hoàn toàn độc lập với GPS, thay vào đó sử dụng định vị quang học và triangulation tín hiệu để duy trì độ chính xác cao ngay cả khi bị nhiễu điện tử.

Toàn bộ hệ thống được điều khiển qua một giao diện phần mềm thống nhất, cho phép một người vận hành quản lý đồng thời nhiều drone, từ đó giảm tải công việc và đảm bảo giám sát liên tục 24/7.

UAV/drone trinh sát Buntar-3. Ảnh do các nhà phát triển cung cấp/militarnyi.com.

Theo buntar.com, về thông số kỹ thuật, Buntar-3 sở hữu các chỉ số ấn tượng phù hợp cho trinh sát chiến thuật. Tốc độ hành trình đạt khoảng 75 km/h, thời gian bay kéo dài từ 3,5 đến 4 giờ tùy phiên bản nâng cấp, đây là mức kỷ lục đối với drone VTOL chạy điện.

Phạm vi hoạt động chiến thuật lên đến 80-100km, với khoảng cách liên lạc đáng tin cậy đạt 80km và khả năng phát hiện mục tiêu từ xa đến 15km, giúp drone hoạt động ngoài tầm đánh chặn của đối phương.

Độ cao bay tối đa là 2.000 mét và hệ thống sử dụng động cơ điện toàn bộ để hỗ trợ cả VTOL lẫn bay hành trình. Những thông số này đã được cải tiến đáng kể so với các phiên bản trước, mang lại hiệu suất cao hơn trong thực tế chiến đấu.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất của Buntar-3 là phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) độc quyền mang tên Copilot, hoạt động như một trợ lý chiến đấu ảo.

Copilot tự động hóa hầu hết các quy trình thông thường, giảm thiểu lỗi con người dưới áp lực chiến trường, đồng thời hỗ trợ ra quyết định thời gian thực bằng cách nâng cao nhận thức tình huống và cảnh báo rủi ro.

Phần mềm này lập kế hoạch sứ mệnh phức tạp, tính toán các yếu tố như mức pin, thời tiết, độ cao và độ tin cậy liên lạc, thậm chí dự báo thời gian trở về và phối hợp phóng drone liên tiếp để duy trì giám sát không gián đoạn.

UAV/drone trinh sát Buntar-3. Ảnh do các nhà phát triển cung cấp/militarnyi.com.

Copilot còn tích hợp dữ liệu từ nhiều camera, hiển thị tuyến đường, khoảng cách đo xa và video thời gian thực trên một giao diện duy nhất.

Ngoài ra, nó kết nối với hệ thống Delta của Ukraine và ứng dụng Signal để chia sẻ dữ liệu với các đơn vị đồng minh.

Hệ thống cảm biến của Buntar-3 tập trung vào camera chất lượng cao để phát hiện và chỉ định mục tiêu từ xa, hỗ trợ trinh sát thời gian thực cũng như điều chỉnh hỏa lực chính xác.

Về khả năng chống nhiễu điện tử, drone được thiết kế để chịu đựng mạnh mẽ cả nhiễu từ đối phương lẫn nhiễu thân thiện, nhờ modem liên lạc công suất cao, dải tần tối ưu, phần mềm tùy chỉnh và antenna chuyên dụng.

Những tính năng này đảm bảo duy trì lệnh điều khiển và truyền dữ liệu ổn định, đã được chứng minh qua các sứ mệnh thực tế tại các hướng Bryansk, Belgorod, Kupiansk và Pokrovsk.

Đến năm 2025, Buntar-3 đã được Bộ Quốc phòng Ukraine phê duyệt và mã hóa để sử dụng chính thức trong Lực lượng Vũ trang, sau khi hoàn tất thử nghiệm thành công.

Hệ thống đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt và đã chứng tỏ hiệu quả trong các nhiệm vụ thực chiến, chẳng hạn như chụp ảnh chi tiết các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương.