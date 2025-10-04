Đây là nhận định của tờ New York Times (NYT). Theo tờ báo Mỹ, các chính phủ phương Tây đang rót hàng tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp phục vụ mục đích quân sự và lưỡng dụng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nguyên mẫu sang chiến đấu, từ đó chuyển dòng vốn khỏi các nhà thầu quốc phòng truyền thống.

NYT trích dẫn ví dụ về công ty Helsing có trụ sở tại Munich, Đức. Công ty này đã trang bị máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine và tiến hành nâng cấp chúng vài tuần một lần để thích ứng với sự thay đổi trên tiền tuyến. Được thành lập vào năm 2021 với sự hỗ trợ từ nhà đồng sáng lập Spotify Daniel Ek, Helsing hiện được định giá khoảng 12 tỷ USD, trở thành một trong những công ty khởi nghiệp có giá trị nhất ở châu Âu.

Tiền tuyến Ukraine trở thành bãi thử nghiệm cho các hệ thống vũ khí mới được phát triển. Ảnh: New York Times

"Trước đây, không có quỹ đầu tư mạo hiểm nào ở châu Âu quan tâm đến quốc phòng. Nhưng giờ đây, ai cũng muốn đầu tư vào quốc phòng", Torsten Reil, đồng sáng lập công ty Helsing chia sẻ.

Theo công ty tư vấn McKinsey, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu dành cho các công ty quốc phòng đã tăng 33% trong năm 2024, lên con số 31 tỷ USD. NYT cho biết thêm, đầu tư tư nhân vào các công ty khởi nghiệp quân sự châu Âu từ năm 2021 - 2024 cũng tăng gấp 5 lần so với 3 năm trước đó.

NYT cho hay, tiền tuyến ở Ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm cho các hệ thống mới nổi. Điển hình, công ty Quantum Systems của Đức đang triển khai UAV trinh sát trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện pháo binh đối phương bằng âm thanh tại Ukraine.

"Toàn bộ sự phát triển trong ngành công nghiệp UAV đến từ Donbass, chứ không phải từ Thung lũng Silicon", Matthias Lehna, Giám đốc phát triển kinh doanh của Quantum nhận định.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần cảnh báo, các chuyến hàng viện trợ vũ khí của phương Tây cho Kiev sẽ chỉ kéo dài xung đột ở Ukraine và không thể tạo ra nhiều tác động trên tiền tuyến. Cũng theo Moscow, hành động này còn làm căng thẳng leo thang, kèm theo nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây.

Giới chức Nga thậm chí cáo buộc các lực lượng Ukraine đã lạm dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công dân thường.