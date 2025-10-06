Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: FT

Theo báo Pravda, khi đề cập tới một bài viết gần đây trên tờ Financial Times rằng Nga đã cải tiến tên lửa đạn đạo để dễ dàng qua mặt hệ thống phòng không của Ukraine, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat nói: "Chủ đề này không mới. Nó đã được thảo luận một cách chi tiết cách đây nửa năm... Đối phương chỉ đơn giản đang dần dần thử nghiệm bất cứ loại vũ khí nào ở vùng chiến sự".

"Dĩ nhiên, việc chống lại tên lửa bay theo quỹ đạo gần giống đạn đạo sẽ khó khăn hơn. Chúng dao động khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến cho hệ thống Patriot hoạt động kém hiệu quả hơn, vì hệ thống phòng không này hoạt động ở chế độ tự động khi tiếp xúc với tên lửa đạn đạo. Việc tính toán điểm mà tên lửa đánh chặn va chạm hoặc phát nổ gần tên lửa đang bay tới trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, khi các tên lửa đạn đạo lao tới từ nhiều hướng khác nhau, một hệ thống duy nhất không thể phát hiện tất cả... Bạn cần nhiều hệ thống, nhiều radar để bao quát một thành phố từ nhiều góc độ khác nhau", ông Ihnat giải thích.

Quan chức này cho biết thêm, việc bắn hạ tên lửa và UAV của Nga cũng trở nên khó khăn hơn do ảnh hưởng của các biện pháp chiến thuật của đối phương và điều kiện thời tiết.

Ông Ihnat chia sẻ: "Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề trên nhiều lần. Có nhiều yếu tố khác nhau: Do chiến thuật của đối phương, họ có thể nâng tầm bay của UAV lên cao hơn, khiến các nhóm hỏa lực cơ động được trang bị súng máy hoạt động khó khăn hơn. Ngoài ra, một cuộc tấn công đồng thời từ nhiều hướng, bằng các phương tiện khác nhau, gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, UAV, máy bay phản lực... sẽ khiến hoạt động phòng không gặp nhiều khó khăn".

Theo ông Ihnat, Nga thường mở một cuộc tấn công tổng hợp, quy mô lớn nhằm vào một khu vực cụ thể và lần gần đây nhất là Lviv. Các lực lượng Moscow đã sử dụng nhiều chiến thuật và lộ trình khác nhau cho các cuộc không kích.

Tuần trước, tờ Financial Times đưa tin, Nga có thể đã cải tiến hạ thống tên lửa di động Iskander-M, có thể bắn tên lửa bay xa 500km và phóng tên lửa đạn đạo Kinzhal từ trên không, có thể bay xa tới 480km. Các tên lửa này hiện đi theo quỹ đạo thông thường, sau đó đổi hướng, lao xuống hoặc cơ động theo những cách khiến hệ thống phòng không Patriot không thể chặn được.

Theo Financial Times, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine đã tăng lên vào mùa hè, tới 37% hồi tháng 8 nhưng lại giảm mạnh xuống còn 6% vào tháng 9 dù số vụ phóng ít hơn.