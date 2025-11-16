Theo RT, truyền thông Nga ngày 15/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh 2 binh lính nước này bất ngờ tránh khỏi nguy cơ giẫm phải mìn chống bộ binh nhờ một con heo.

"Trong đoạn video được quay lại bằng UAV trinh sát, 2 binh lính Nga đang tiến về một tòa nhà đổ nát để kiểm tra. Ở gần đó có một con heo đang đi lang thang. Khi binh lính dẫn đầu tiến gần tới vị trí có mìn, con heo đã bất ngờ vọt lên trước và kích hoạt quả mìn. Hai binh lính sau đó đã cảnh giác, di chuyển dọc theo hàng rào bị sập", phía Nga cho biết.

Một con heo bất ngờ kích nổ mìn chống bộ binh, qua đó cứu được 2 binh lính Nga. Video: RT

Đơn vị đăng tải đoạn video tiết lộ, hai binh lính sau đó đã hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp nguy hiểm gì. Tuy vậy, không có báo cáo về tình trạng của con heo, và quân đội Nga cũng giữ kín địa điểm xảy ra sự việc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đang gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận, nhưng sự chú ý lớn nhất vẫn đang dồn về Kupiyansk và Pokrovsk. Trong ngày 15/11, lực lượng Nga cũng thông báo về việc giành quyền kiểm soát làng Yablokovo ở Zaporizhzhia.

Theo các chuyên gia quân sự, mìn vẫn đang là một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc xung đột Ukraine. Chúng có giá rẻ, dễ sản xuất và vô cùng hiệu quả trong việc chống lại xe thiết giáp và bộ binh. Cả Kiev lẫn Moscow đều sử dụng loại vũ khí này nhằm ngăn chặn các cuộc tiến công của đối thủ.