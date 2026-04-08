Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (8/4) đã công bố báo cáo chi tiết về vụ đấu súng xảy ra bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul một ngày trước đó.

"3 tay súng di chuyển từ thành phố Izmit tới Istanbul trên một chiếc xe đi thuê. Một nghi phạm trong số này có liên hệ với 'một tổ chức lợi dụng tôn giáo'. Sau cuộc đấu súng, có 1 kẻ tấn công đã bị bắn hạ, 2 kẻ còn lại bị vô hiệu hóa, trong khi 2 sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ", Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với 3 tay súng ở bên ngoài lãnh sự quán Israel. Video: Al Jazeera

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả vụ việc là "cuộc tấn công hèn hạ", nhấn mạnh nước này sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức khủng bố nào. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang triển khai một cuộc điều tra về vụ đấu súng.

Trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy 3 tay súng đeo ba lô đã nhanh chóng tiếp cận tòa nhà lãnh sự quán Israel. Ngay khi bị cảnh sát và lực lượng an ninh phát hiện, cuộc đấu súng đã nổ ra. Sau khoảng 20 phút, có 1 nghi phạm đã bị bắn hạ, trong khi cảnh sát khống chế 2 nghi phạm khác.