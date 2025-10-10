Xe tăng và binh sĩ Israel rời khỏi Gaza. Ảnh: Times of Israel

Tờ Times of Israel dẫn tin từ quân đội nước này cho hay, tính đến 12h giờ địa phương ngày 10/10, binh lính của IDF đã vào vị trí theo các đường triển khai quân theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas được chính phủ nước này phê chuẩn vào đêm 9/0.

Tuy nhiên, người phát ngôn IDF cho biết, quân đội Israel vẫn tiếp tục có mặt tại nhiều khu vực ở Dải Gaza. Sau khi rút quân một phần, IDF hiện kiểm soát 53% Dải Gaza, phần lớn nằm ngoài khu vực đô thị.

Về phần Hamas, trong vòng 72 giờ, nghĩa là tới trưa 13/10, nhóm vũ trang Hồi giáo này cam kết sẽ thả 48 con tin đang bị họ giam giữ, bắt đầu với 20 người được cho vẫn còn sống. Trước đây, Hamas từng thông báo với các bên trung gian hòa giải rằng, nhóm không biết thi thể của một số con tin đã bị sát hại ở đâu. Vì vậy, việc trao trả thi thể có thể bị chậm trễ.

Theo báo cáo của Đài Phát thanh quân đội Israel, Tel Aviv sẽ cho phép 600 xe tải cứu trợ vào Gaza mỗi ngày. Các xe này có thể chở thực phẩm, thiết bị y tế và nhiên liệu, sẽ lưu thông từ phía nam lên phía bắc Dải Gaza qua các tuyến đường Salah al-Din và al-Rashid. Việc phân phát hàng hóa sẽ do Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, những người Palestine đã rời khỏi Dải Gaza trong thời gian xung đột sẽ được phép trở về qua cửa khẩu Rafah. Tuy nhiên, việc di chuyển này phải được Israel chấp thuận cũng như chịu sự giám sát và kiểm tra của phái bộ Liên minh Châu Âu.