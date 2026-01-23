Kết quả

Ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, gặp U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam không còn nhiều lựa chọn. Kết quả là điều quan trọng, thậm chí rất quan trọng. Sau thất bại nặng nề 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết, vị trí hạng 3 không chỉ là phần thưởng mang tính thành tích, mà còn là cách duy nhất để khép lại giải đấu theo hướng tích cực hơn.

Về lý thuyết, tranh hạng 3 thường không được nhiều đội quá coi trọng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây lại là trận đấu mang tính “giải tỏa” về tâm lý. Một chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sẽ giúp giảm bớt sức ép, đồng thời tạo ra niềm tin cần thiết cho các cầu thủ trẻ sau cú ngã ở bán kết.

U23 Việt Nam cần một chiến thắng, không đơn thuần đó là thành tích

U23 Hàn Quốc vượt trội về thể lực, tốc độ và tính kỷ luật. Tuy nhiên, khác với bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với tâm thế cực kỳ thoải mái. Nếu được khai thác đúng, trạng thái ấy có thể giúp đội bóng chơi thanh thoát và bớt áp lực hơn.

Tuy nhiên, muốn có chiến thắng, U23 Việt Nam không thể lặp lại những sai lầm cũ. Việc lựa chọn nhân sự, đặc biệt là ở hàng phòng ngự sau những xáo trộn vì chấn thương và thẻ phạt, sẽ là bài toán khó. Ông Kim Sang Sik cần sự cân bằng giữa an toàn và chủ động, giữa việc tránh thua thêm một trận nặng nề và tìm kiếm một chiến thắng mang tính danh dự.

Ở một giải đấu mà U23 Việt Nam đã đi rất xa so với kỳ vọng ban đầu, hạng 3 không phải là mục tiêu quá thấp. Ngược lại, đó là kết quả phản ánh đúng vị trí của đội bóng trong mặt bằng chung châu lục hiện tại.

Niềm tin mới là tất cả

Quan trọng hơn kết quả chính là cách U23 Việt Nam chơi bóng. Thất bại trước U23 Trung Quốc không chỉ khiến đội bóng lỡ hẹn trận chung kết, mà còn làm sứt mẻ nhiều niềm tin của người hâm mộ.

Phản ứng gay gắt sau bán kết cho thấy khoảng cách lớn giữa kỳ vọng và thực tế. Vì thế, một chiến thắng mang tính đối phó hay lối chơi phòng ngự tiêu cực sẽ không đủ để kéo lại niềm tin. Người hâm mộ cần thấy một U23 Việt Nam chơi chủ động, có tổ chức và dám phản kháng.

Mà còn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ

Thách thức lớn nhất của HLV Kim Sang Sik nằm ở việc giúp các cầu thủ trẻ bước ra sân với tâm thế đúng: không hoảng loạn, không buông xuôi và không tự ti.

U23 Việt Nam có thể thua U23 Hàn Quốc, điều đó không phải thảm họa. Nhưng nếu tiếp tục chơi rời rạc, thiếu bản sắc và không cho thấy sự điều chỉnh tích cực, niềm tin sẽ tiếp tục bị bào mòn.

Ngược lại, nếu chơi sòng phẳng, chủ động hay nôm na thể hiện như trước vòng bán kết, thì ngay cả khi kết quả không như mong muốn, U23 Việt Nam vẫn có thể rời giải trong sự tôn trọng.

Trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026 vì thế không đơn thuần chuyện giành thêm một tấm huy chương, mà còn là cơ hội để U23 Việt Nam chứng minh rằng thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết là 'tai nạn'.

