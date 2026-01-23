Aston Villa hành quân đến sân của Fenerbahce trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, song thầy trò HLV Unai Emery vẫn thể hiện bản lĩnh tại đấu trường châu Âu.

Đội khách nhập cuộc chủ động, sẵn sàng chơi đôi công trước sức ép lớn từ khán đài Istanbul, với tuyến giữa hoạt động linh hoạt và kỷ luật.

Sancho trở thành người hùng của Aston Villa với bàn thắng duy nhất - Ảnh: AV

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 25, khi Jadon Sancho bật cao đánh đầu chính xác sau một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm. Đây là bàn thắng đầu tiên của Sancho trong màu áo Aston Villa, đồng thời mang ý nghĩa quyết định.

Sang hiệp hai, Fenerbahce dồn toàn lực tấn công, nhưng thủ môn Marco Bizot chơi xuất sắc, giúp Villa bảo toàn chiến thắng 1-0, chấm dứt chuỗi bất bại sân nhà của đối thủ và sớm đoạt vé vào vòng 16 đội.

Cùng với đại diện Premier League, Lyon là một trong hai CLB đoạt vé vào vòng 1/8 trước một lượt trận. Maitland-Niles là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB nước Pháp giữ ngôi đầu bảng sau lượt trận áp chót Europa League.

Aston Villa là một trong hai đội sớm giành vé vào vòng 1/8 - Ảnh: AV

Ở trận đấu khác, Celtic trải qua 90 phút đầy cảm xúc trên sân Bologna. Đại diện Scotland dẫn trước 2-0 nhờ công của Reo Hatate và Auston Trusty, nhưng bước ngoặt xảy ra khi Hatate nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người, Celtic vẫn kiên cường giữ tỷ số hòa 2-2 sau các bàn gỡ của Bologna, qua đó duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp.

Sau loạt trận này, cục diện Europa League dần rõ nét, với Aston Villa nổi lên như ứng viên nặng ký, còn Celtic ghi điểm mạnh mẽ bằng tinh thần chiến đấu đáng khen.