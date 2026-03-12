Số người có nhu cầu rời Trung Đông tăng vọt do xung đột. Ảnh: Oman News Agency

Theo hãng tin CNN, cuộc xung đột nổ ra vào ngày 28/2 đã gây ra gián đoạn lớn nhất đối với việc đi lại bằng đường không trên khắp Vùng Vịnh kể từ đại dịch Covid-19. Hoạt động của các hãng hàng không thương mại bị gián đoạn nghiêm trọng do việc đóng cửa không phận, vốn bắt nguồn từ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đang diễn ra.

John Matthews, Chủ tịch kiêm người sáng lập công ty máy bay tư nhân AirX ngày 11/3 cho biết: "Nhu cầu thuê máy bay riêng đã tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây khi lịch trình của các hãng hàng không thương mại ở một số khu vực trở nên hạn chế hoặc không đáng tin cậy".

Hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt. Mặc dù một số hãng hàng không đang mở lại một số tuyến bay nhưng những người rủng rỉnh tiền bạc đã tìm ra cách để vượt qua sự hỗn loạn - thuê máy bay riêng.

Ông Matthews kể: “Chúng tôi đang nhận được yêu cầu từ các gia đình siêu giàu, các tập đoàn đa quốc gia cần sơ tán các giám đốc điều hành cấp cao cũng như những nhóm lớn hơn như các đội thể thao và đoàn lưu diễn vẫn cần di chuyển cùng nhau".

Bernardus Vorster, Giám đốc điều hành của công ty cho thuê máy bay tư nhân SHY Aviation cho hay vào ngày bình thường, có khoảng 10 - 15 chuyến bay bằng máy bay tư nhân cất cánh từ các thủ đô Muscat của Oman, Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Riyadh của Ảrập Xêút. Tuy nhiên, con số này đã tăng vọt lên 98 chuyến bay vào ngày 4/3.

Theo ông Vorster, nhu cầu tăng, số lượng máy bay có sẵn hạn chế và chi phí bảo hiểm cao hơn đều góp phần đẩy giá vé lên cao hơn bình thường. Ngoài ra, hầu hết các máy bay thuê bao quay trở lại khu vực đều trống không cũng đồng nghĩa khách hàng phải trả tiền cho cả hai chiều hành trình.

Ông Vorster cho biết thêm, một chuyến bay chở một nhóm 12 người và thú cưng của họ từ Muscat đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với hành trình kéo dài 5 giờ, có giá 145.000USD. Trong khi đó, trước khi xung đột xảy ra, chuyến bay tương tự chỉ có giá khoảng 60.000USD, tương đương với mức tăng 142%.