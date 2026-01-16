Video: RG

Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng tải cho thấy, camera lắp trên máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân Nga đã ghi lại cảnh nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà cao tầng nằm trong khu định cư Kivsharivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine. Sức công phá của vụ nổ đã khiến tòa nhà hư hại nặng.

Theo báo RG, tòa nhà trong video “là nơi quân Ukraine sử dụng làm căn cứ dã chiến” và Không quân Nga đã dùng bom FAB-3000 có gắn bộ thiết bị dẫn đường (UMPK) để tập kích công trình này.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine do chuyên trang Deep State cung cấp cho thấy, vị trí khu định cư Kivsharivka nằm cách thị trấn Kupiansk khoảng 10km về hướng đông nam.