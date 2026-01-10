Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 cho biết, các cuộc tấn công do đơn vị tinh nhuệ Rubiocon chuyên về thử nghiệm và triển khai thiết bị không người lái của nước này thực hiện.

Video: Bộ Quốc phòng Nga/RT

Theo hãng tin RT, trong phần mô tả kèm video, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các cuộc không kích diễn ra ở khu vực phụ cận của Krasny Lyman thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Krasny Lyman nằm cách thành phố Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở Donbass khoảng 30km về phía đông bắc.

Trong số các mục tiêu bị FPV của Nga nhắm đến có một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, một xe tăng, một hầm trú ẩn của Ukraine và các hệ thống robot quân sự.

Trung tâm Rubicon được thành lập vào tháng 8/2024 theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và lần đầu tiên được công khai nhắc đến vài tháng sau đó. Một số máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của trung tâm này có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong một bài báo hồi tháng 9/2025, tạp chí Forbes mô tả Rubicon là một trong những lực lượng hiệu quả nhất của Nga trên tiền tuyến và đã mở rộng phạm vi tấn công, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hậu cần của Ukraine.

FPV dần trở thành công cụ giá rẻ và quan trọng đối với cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Trong những tháng gần đây, FPV dẫn hướng bằng sợi quang đang dần thay thế các UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến thông thường, vốn dễ bị nhiễu và gây nhiễu.