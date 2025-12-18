Tên lửa rời bệ phóng. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS và đài RT, trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/12, Tổng thống Putin nhấn mạnh lực lượng hạt nhân chiến lược Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc răn đe các hành động gây hấn và duy trì cân bằng quyền lực toàn cầu. "Lá chắn hạt nhân của chúng ta tiên tiến hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân chính thức nào khác", lãnh đạo Điện Kremlin nói.

Ông Putin cho biết hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik mới, do Nga phát triển sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu trước cuối năm 2025. Ông lưu ý, đây là một trong những vũ khí nhằm "đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới".

Tổng thống Nga cũng lưu ý, tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik với tầm bắn không giới hạn và phương tiện lặn không người lái Poseidon đều đã đạt được đều những cột mốc phát triển quan trọng trong năm nay. "Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, tinh chỉnh và cải tiến các hệ thống này, chúng ta đã sở hữu chúng", ông Putin cho hay.

Tổng thống Putin nói thêm, các hệ thống tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và robot đang được cung cấp cho quân đội Nga “một cách liên tục". Trong năm 2025, Hải quân Nga đã nhận được các tàu ngầm mới cùng 19 tàu nổi và tàu phụ trợ.

Lãnh đạo Điện Kremlin tiết lộ, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được hiện đại hóa 92% và "không có quốc gia nào khác có được điều này", "không có quân đội nào khác trên thế giới giống như quân đội Nga".

Theo chuyên gia quân sự Alexander Stepanov đến từ Viện Luật và An ninh quốc gia thuộc Học viện Kinh tế quốc gia và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA), tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn Burevestnik có thể được phóng từ các bệ phóng Iskander và Oreshnik hiện có.

Ông Stepanov giải thích: "Các bệ phóng của Nga rất linh hoạt, cho phép chúng được điều chỉnh nhanh chóng để triển khai hầu hết mọi loại vũ khí tiêu chuẩn hiện đại. Ví dụ, các bệ phóng được thiết kế cho tên lửa Iskander có thể được nâng cấp nhanh chóng để bắn các tên lửa có độ chính xác cao khác, bao gồm cả Burevestnik. Tương tự, bệ phóng Oreshnik, vốn hoạt động như một bệ phóng mô-đun đa năng cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự".