Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn còn “căng thẳng” và ở một số khu vực “cực kỳ nghiêm trọng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc các quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn thông qua việc xây dựng và hiện đại hóa các lực lượng tấn công, trong khi vẫn tuyên truyền về một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Moscow.

Đài RT dẫn lời ông Putin nói: “Các nhà lãnh đạo trong Liên minh châu Âu (EU) đã quên mất trách nhiệm của họ và bị các lợi ích cá nhân về ngắn hạn hoặc các lợi ích chung về chính trị dẫn dắt. Tôi cần nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử của đất nước, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho các xung đột và mâu thuẫn, chừng nào vẫn còn một chút cơ hội”.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga ủng hộ sự hợp tác cùng có lợi và bình đẳng với Mỹ và các quốc gia châu Âu cũng như việc hình thành một hệ thống an ninh thống nhất trên toàn lục địa Á - Âu. Ông Putin cũng ghi nhận những tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán song phương với Washington.

“Thật không may, không thể mô tả điều này ở giới lãnh đạo hiện tại của hầu hết các quốc gia châu Âu”, ông Putin kết luận.

Mỹ và EU hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu mới của Tổng thống Nga Putin.