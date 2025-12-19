Theo hãng tin Izvestia, chương trình họp báo cuối năm mang tên "Tổng kết năm với Tổng thống Vladimir Putin" sẽ diễn ra vào 12h giờ địa phương (khoảng 16h chiều Việt Nam) ngày 19/12. Chương trình dự kiến kéo dài trong vài giờ và ông Putin sẽ trả lời hàng loạt câu hỏi thuộc mọi chủ đề khác nhau.

"Tổng thống Putin đang nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề mà người dân quan tâm trước cuộc họp báo sắp tới. Các câu hỏi về xã hội chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi số lượng câu hỏi về chiến dịch quân sự đặc biệt trong năm nay ít hơn các năm trước, chỉ đứng thứ 5 hoặc 6. Điều này cho thấy chúng ta đang đạt được kết quả thuận lợi", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo giới quan sát, các chủ đề nhận được sự quan tâm lớn nhất bao gồm chính sách hỗ trợ quân nhân và gia đình, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số địa phương, chính sách dân số, chính sách về trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tiếp cận các dịch vụ nước ngoài,...

Izvestia thống kê, trung tâm tiếp nhận cuộc gọi của chương trình đã nhận được hơn 2,1 triệu câu hỏi, được gửi tới dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc gọi điện đến tổng đài, năm nay, chính phủ Nga cũng lần đầu tiên thử nghiệm việc gửi tin nhắn qua chatbot trên ứng dụng Max.

Thời lượng kỷ lục của chương trình họp báo cuối năm của tổng thống Nga được ghi nhận vào năm 2013, khi ông Putin trả lời các câu hỏi trong 4 giờ 47 phút. Số lượng câu hỏi nhiều nhất được ghi nhận vào năm 2015 với 3,25 triệu câu hỏi.