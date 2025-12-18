Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo các hãng tin TASS và CNN, tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này, loại bỏ tận gốc nguyên nhân xung đột thông qua ngoại giao. Tuy nhiên, nếu đối phương và các quốc gia nước ngoài ủng hộ họ từ chối đàm phán thực chất, Nga sẽ giải phóng các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự".

Lãnh đạo Điện Kremlin đề cập tới các vùng Nga yêu cầu Ukraine nhượng bộ, vốn là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra. "Cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra do các thế lực phá hoại ở Kiev và về bản chất là do phương Tây... Chúng tôi chỉ đang cố gắng chấm dứt nó, ngăn chặn nó", ông Putin giải thích.

Tổng thống Nga lưu ý thêm, Moscow luôn hoan nghênh những tiến triển đạt được trong đối thoại với chính quyền mới của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump luôn lạc quan về triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Hồi đầu tuần này, ông Trump nói họ "đang gần đạt được điều đó hơn bao giờ hết". Song, các đồng minh châu Âu của Ukraine thận trọng hơn và đã tìm kiếm những đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho nước này.

Trong cuộc họp ngày 17/12, Tổng thống Putin nói: "Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Nga đã giành được và duy trì thế chủ động chiến lược trên toàn bộ tiền tuyến".

Nhà lãnh đạo Nga xác nhận, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hơn 300 khu định cư ở Ukraine, gồm cả những thành phố lớn. Ngoài ra, theo ông Putin, kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới cho phép các lực lượng Moscow tăng tốc độ tấn công ở những khu vực chiến lược quan trọng.