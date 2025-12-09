Theo báo Izvestia, Tổng thống Putin ngày 8/12 đã đưa ra những đề xuất mới nhằm tăng cường chính sách dân số trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Nga đang liên tục sụt giảm.

"Chúng ta cần một cách tiếp cận rộng hơn và mang tính dài hạn, khi tình hình nhân khẩu học đang tiếp tục xấu đi. Gia đình được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái. Ngoài việc hỗ trợ thiên chức làm mẹ, chúng ta cần tính đến các biện pháp khuyến khích trách nhiệm làm cha", ông Putin cho biết.

Lãnh đạo Điện Kremlin nhấn mạnh, trách nhiệm làm cha bao gồm việc duy trì lối sống lành mạnh và bảo vệ sức khỏe sinh sản trong thời gian dài nhất có thể. Tổng thống Putin cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu để nâng mức hỗ trợ tài chính cho mỗi gia đình có trẻ em được sinh ra.

"Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, các doanh nghiệp Nga có thể hỗ trợ cho nhân viên tối đa 1 triệu rúp (345 triệu đồng) khi họ sinh con mà không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay các khoản bảo hiểm bắt buộc. Vấn đề này sẽ được thảo luận thêm tại cuộc gặp thường niên giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp vào cuối năm", ông Putin nói.

Theo truyền thông Nga, đề xuất của tổng thống có thể là một bước tiến lớn, khi mức hỗ trợ tối đa khi sinh con không bị đánh thuế hiện tại chỉ là 50.000 rúp (17 triệu đồng).

Trong những năm gần đây, Nga đang phải vất vả tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Báo cáo của Cơ quan Thống kê nhà nước liên bang chỉ ghi nhận 1,222 triệu ca sinh trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Để cải thiện tỷ lệ sinh, chính phủ Nga đã đưa ra nhiều khoản trợ cấp khi sinh con, đồng thời khôi phục lại danh hiệu "Bà mẹ anh hùng" cho những phụ nữ sinh hơn 10 con.