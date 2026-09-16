Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc MiG-29 của Ukraine bị nhắm trúng ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Vasilkov thuộc vùng Kiev.

Theo đài RT, nhà chức trách Nga đã công bố video về vụ tấn công kèm chú thích ngắn: "Bị hạ gục ngay trên mặt đất. Một chiếc MiG bốc cháy trong chớp mắt".

Đoạn video cho thấy các lực lượng Moscow đã phát hiện chiếc MiG-29 của đối phương ở trên không, theo dõi chiến đấu cơ này về tận sân bay Vasilkov và cuối cùng điều UAV oanh tạc. Những hình ảnh quay từ trên không đã cho thấy xác của tiêm kích sau khi trúng hỏa lực.

Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm chi tiết về tiêm kích Ukraine hay cho biết liệu phi công có mặt tại đó khi vụ tấn công xảy ra hay không.

Phía Kiev hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về tổn thất trên.

Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin vụ tập kích dường như do UAV tấn công tầm xa Geran của Moscow thực hiện.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quân Nga tiếp tục chiến dịch tấn công tầm xa quy mô lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng và hậu cần quân sự của Ukraine. Moscow tuyên bố động thái nhằm đáp trả những nỗ lực của các lực lượng Kiev trong việc phá hoại ngành năng lượng và hoạt động vận tải biển của Nga.