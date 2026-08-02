Video: Lữ đoàn cơ giới số 151 Ukraine

Đoạn video được chuyên trang quân sự Defence trích dẫn từ Lữ đoàn cơ giới số 151 Ukraine cho thấy, các thiết bị bay trinh sát của đơn vị này khi hoạt động tại một khu rừng ở tiền tuyến đã phát hiện cỗ pháo tự hành 2S43 Malva của đối phương đang tác chiến đơn độc.

Sau một thời gian theo dõi, các binh sĩ Ukraine điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử đã phát hiện nơi kíp pháo thủ Nga chọn làm vị trí khai hỏa. Ngay sau đó, quân Ukraine đã điều động một số FPV tấn công cỗ pháo 2S43 và thiêu rụi khí tài này.

Khoảnh khắc FPV Ukraine sắp lao vào pháo 2S43 của Nga. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 151 Ukraine

Theo trang quân sự Army Recognition, pháo tự hành 2S43 Malva do Viện nghiên cứu trung tâm Burevestnik trực thuộc Tập đoàn Uraltransmash của Nga chế tạo. Không giống những sản phẩm khác của Uraltransmash được lắp trên khung gầm xe tăng như 2S19 và 2S35, Malva được đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp.

Tổng trọng lượng của 2S43 Malva, gồm một lựu pháo và xe tải khung gầm, là 32 tấn; dài 13m; rộng 2,75m và cao 3,1m. Kíp điều khiển của 2S43 có 5 người, gồm chỉ huy, lái xe, xạ thủ và 2 binh sĩ phụ trách nạp đạn.

Pháo 2S43 xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 năm 2025. Ảnh: TASS/Ruptly

Xe tải dùng làm khung gầm của Malva được trang bị động cơ diesel có sức kéo đạt 470 mã lực, cho phép lái xe điều khiển khí tài này chạy với vận tốc 80 km/h trên địa hình bằng phẳng.

Lựu pháo 2A64 152mm được chọn làm vũ khí chính cho tổ hợp pháo 2S43. Với đạn thông thường và đạn tăng tầm, 2S43 Malva có thể tấn công mục tiêu đối phương lần lượt ở các khoảng cách 24km và 29km tính từ vị trí khai hỏa.