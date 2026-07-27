Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn đoạn video được quân Nga chia sẻ cho thấy một xe chiến đấu bọc thép Stryker bị các binh sĩ Ukraine bỏ lại giữa tiền tuyến. Các đơn vị điều khiển FPV của Nga sau đó được giao nhiệm vụ tấn công khí tài quân sự của đối phương.

“Sau hàng loạt đòn tấn công của FPV, cỗ xe thiết giáp đã bị phá hủy hoàn toàn”, quân đội Nga cho hay.

FPV Nga tiếp cận và tấn công cỗ xe Stryker bị quân Ukraine bỏ lại. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về video trên.

Theo số liệu từ Bộ Chiến tranh Mỹ và chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, Ukraine đã nhận hơn 400 cỗ xe Stryker do Mỹ viện trợ. Trong quá trình chiến đấu, các lực lượng vũ trang Kiev đã mất khoảng 110 chiếc xe chiến đấu loại này.