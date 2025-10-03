Theo trang Defense Express, Ukraine mới cho công bố những đặc điểm nổi bật của hệ thống Neptune-D cùng tên lửa hành trình RK360L hay còn gọi là “Long Neptune”. Tên lửa nâng cấp có thân lớn hơn, dài khoảng 6m và đường kính 50cm, từ đó cho phép mang theo nhiều nhiên liệu hơn và đầu đạn mạnh hơn.

Với tầm bắn 1.000km, tầm bắn của tên lửa RK360L lớn gấp 3,5 lần so với tầm bắn 280 - 300km của biến thể chống hạm R360 nguyên bản.

Video: Kyiv Post

Mãi đến đầu tháng 10, nhà sản xuất vũ khí Zbroya của Ukraine mới tiết lộ thông số kỹ thuật của tên lửa hành trình RK360L. Các nhà phát triển đã thành công trong việc tăng cả tầm bắn và trọng lượng đầu đạn. Đây là điểm khác thường, vì tầm bắn mở rộng thường đi kèm với việc giảm tải trọng.

Điểm đặc biệt là Long Neptune có khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển, bao gồm những vật thể đang di chuyển. Mặc dù thông tin chi tiết về hệ thống dẫn đường của tên lửa vẫn chưa được tiết lộ, nhưng khả năng tên lửa vẫn giữ nguyên đầu dò radar chủ động để dẫn đường ở giai đoạn cuối.

Ngoài ra, các báo cáo cho thấy, tên lửa đã được điều chỉnh để thực hiện những nhiệm vụ phức tạp trên bộ.

Thứ nhất, các nhà phát triển đã điều chỉnh để tên lửa bay qua nhiều địa hình khác nhau, điều này khó hơn nhiều so với việc duy trì đường bay ổn định trên mặt biển. Thứ hai, họ đảm bảo tên lửa có thể bay theo một lộ trình được thiết lập sẵn mà không cần dựa vào định vị vệ tinh. Thứ ba, họ đã phát triển các hệ thống cho phép tên lửa tấn công chính xác vào mục tiêu trên mặt đất vốn được coi là khó khăn hơn nhiều so với tấn công các tàu kim loại lớn trên biển.

Ukraine lần đầu tiên triển khai Neptune vào năm 2021 với tư cách là tên lửa hành trình chống hạm mang theo đầu đạn nặng 150kg và tầm bắn khoảng 300km. Tên lửa này được biết tới là vũ khí đã đánh chìm soái hạm ​​Moskva của Nga trên Biển Đen.

Cuối năm 2023, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havrylyuk xác nhận các nhà khoa học nước này đang nghiên cứu phiên bản nâng cấp "Long Neptune", nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết vì lý do an ninh.

Tới cuối tháng 3 năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, tầm bắn của tên lửa Neptune đã được mở rộng. Phiên bản nâng cấp được cho đã tấn công cảng hải quân Novorossiysk của Nga vào tháng 5, ở khoảng cách hơn 750km.