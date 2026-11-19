Dự án nhà ở xã hội vừa khởi công tại TPHCM có quy mô 191,6ha, dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ để bán và cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 68.000 người dân.

Sáng 19/11, Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Với diện tích 191,6ha, đây được giới thiệu là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội này nằm trên địa bàn xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), có kết nối với tuyến Vành đai 3, ga tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và Bến xe An Sương.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 20%, dự kiến cung cấp 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê, phục vụ nhu cầu nhà ở của khoảng 68.000 người.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm. Ảnh: Anh Phương.

Về hạ tầng xã hội, quy hoạch dự án dành quỹ đất xây dựng 13 trường học, gồm 4 trường mẫu giáo, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Ngoài ra, dự án có 4 trạm y tế và 1 bệnh viện đa khoa.

Quỹ đất dành cho không gian xanh và mặt nước gồm hơn 45ha hồ cảnh quan, hồ điều hòa và gần 30ha công viên. Các hạng mục khác được quy hoạch gồm sân chơi thể thao, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại và bãi đỗ xe.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án được quy hoạch đồng bộ giữa nhà ở để bán, nhà ở cho thuê với hệ thống trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng.

Theo đại diện doanh nghiệp, dự án hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người lao động và các gia đình có thu nhập phù hợp.

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm có quy mô gần 192ha, dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ. Ảnh: Anh Phương

Dự án Bà Điểm được triển khai trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hơn 1,07 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước giai đoạn 2026-2030. Theo Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 12/1/2026, chỉ tiêu được giao cho TPHCM là 194.297 căn.

Trước đó, năm 2025, Vingroup công bố kế hoạch đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tập đoàn dự kiến triển khai gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TPHCM và Tây Ninh. Gần 11.000 căn khác đang được thi công và đưa ra thị trường tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.



