Chương trình Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025, một hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, đã được Bộ Công an chỉ đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA tổ chức ngày 19/12 tại Hà Nội.

Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, A05 cho biết, sau diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Công an các địa phương vẫn có thể tiếp tục truy cập vào lab của diễn tập để tìm tòi thêm thông tin, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

Bên cạnh phiên diễn tập phòng thủ mạng trên hệ thống giả lập của một doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực logistics có sự tham gia của 9 đội gồm các cán bộ, chiến sĩ từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - PA05 của Công an 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, một nội dung quan trọng khác của chương trình cũng đã được triển khai. Đó là, tọa đàm phổ biến tình hình an ninh mạng hiện nay và cập nhật các chính sách mới lĩnh vực an ninh mạng.

Theo các chuyên gia A05, thời gian qua, hoạt động tấn công mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhắm trực tiếp vào hệ thống thông tin quan trọng thuộc các lĩnh vực trọng yếu của đất nước như tài chính, y tế, năng lượng, truyền thông...

Các nhóm tấn công mạng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới, triệt để lợi dụng thành tựu phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại để gia tăng tần suất, nhịp điệu, biên độ, cường độ tấn công theo hướng tinh vi, tự động hóa và ngày càng nguy hiểm hơn.

Trước tình hình đó, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Bộ Công an đã xác định 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia toàn diện, sâu rộng, tạo điều kiện để Việt Nam bứt phá, tiến bước vững chắc trong những năm tiếp theo.

Với vai trò là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trực thuộc Bộ Công an, Cục A05 đã tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an ninh mạng, nổi bật là việc xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng sửa đổi năm 2025”, biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2025 An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng, bộ tiêu chí đảm bảo an ninh mạng đối với nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/ Chính quyền điện tử... hướng đến kiến tạo môi trường phát triển nhân văn, thông thoáng, thuận lợi, an ninh và bền vững.

Tại phiên tọa đàm, ngoài việc được cung cấp thông tin về tình hình an ninh tại Việt Nam và trên thế giới, các lãnh đạo PA05 của Công an 34 tỉnh, thành phố và đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh mạng của các bộ, ban ngành cũng đã được cập nhật về những điểm mới trong Luật An ninh mạng sửa đổi năm 2025, được giới thiệu về Khung kiến trúc An ninh mạng, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2025 An ninh mạng - Yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng, Hướng dẫn mô hình triển khai Trung tâm An ninh mạng địa phương.

Ngay sau khi kết thúc diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025, chương trình đào tạo sau diễn tập cho cán bộ, chiến sĩ PA05 Công an các địa phương đã được khởi động.

Một nét mới của Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2025 là việc A05 khởi động triển khai một chương trình đào tạo liên tục sau diễn tập, với mục đích nâng cao hơn nữa năng lực, phát huy vai trò chuyên trách bảo đảm an ninh mạng của cán bộ, chiến sĩ tại Công an các địa phương, từ đó hình thành thế trận hiệp đồng quốc gia đảm bảo hệ thống, chặt chẽ và đồng bộ.

Cụ thể, cán bộ, chiến sĩ PA05 tại Công an 34 tỉnh, thành phố sẽ được đào tạo những kỹ năng bảo vệ an ninh mạng trên môi trường đào tạo thực hành trực quan, bài bản, thống nhất, với các tình huống mô phỏng tấn công, xâm nhập sẽ liên tục được cập nhật, bám sát với thực tiễn. Qua đó, giúp Công an các địa phương hình thành đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chuyên trách theo hướng chuyên gia, với năng lực, trình độ chuyên môn chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.