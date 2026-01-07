“U23 Jordan có khởi đầu kém cỏi nhất trong lịch sử tham dự các VCK U23 châu Á, sau khi để thua trắng 0-2 U23 Việt Nam ở trận mở màn bảng A”, Alghah phản ánh về trận thua của đội nhà tại sân chơi châu lục.

Đình Bắc bình tĩnh sút quyết đoán đưa U23 Việt Nam vượt lên ở phút 15. Ảnh: Ted Trần

Tờ này ‘xoáy’ thêm vào nỗi đau của U23 Jordan: “Đội chúng ta chưa từng thua ở trận mở màn trong 6 lần tham dự trước đó, với 2 thắng và 4 hòa.

Tuy nhiên, trước U23 Việt Nam, Jordan đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất, kể từ khi HLV người Maroc lên cầm quân vào đầu năm ngoái, để thua trắng đối thủ. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử giải đấu, Jordan để thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Alghah chỉ ra thêm lý do khiến U23 Jordan gục ngã trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik: “Đội thiếu động lực và tinh thần, một số chơi quá cá nhân. Thất bại này làm giảm đáng kể cơ hội lấy vé tứ kết của U23 Jordan.

Đội bóng của HLV Najhi cần phải sửa sai, bằng cách giành chiến thắng trong 2 trận còn lại vòng bảng: gặp chủ nhà Saudi Arabia và Kyzgyzstan, nếu không muốn rơi cảnh lần thứ 3 liên tiếp bị loại sớm ở U23 châu Á”.

Và đánh giá về U23 Việt Nam: “Đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt nhập cuộc đầy ấn tượng, với một cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm chỉ sau 2 phút bóng lăn.

Phút 15, trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt đền sau khi xem lại VAR, xác định Taha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đình Bắc bước lên và bình tĩnh dứt điểm vào góc trái khung thành, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Báo chí Jordan đánh giá đội nhà xứng đáng thua trước U23 Việt Nam chơi hay hơn. Ảnh: Ted Trần

U23 Jordan vẫn khá im ắng sau khi để thủng lưới trước và trong lúc còn chưa tìm được bàn gỡ thì phút 42, U23 Việt Nam đã nhân đôi cách biệt, do Hiểu Minh đệm bóng ghi bàn từ quả phạt góc, trong thế không bị ai kèm.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Najhi có điều chỉnh nhân sự hi vọng cải thiện hàng công hòng tìm cách phá vỡ hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Mặc dù các cầu thủ có nỗ lực, nhưng không tạo ra được mối đe dọa thực sự nào cho khung thành thủ môn Trung Kiên.

U23 Jordan thực sự gặp khó khăn trước một hàng thủ Việt Nam được tổ chức rất tốt. Trong thời gian bù giờ, xà ngang từ chối cơ hội gia tăng tỷ số lên 3-0 của U23 Việt Nam.

Chúng ta cũng có thời cơ hội ghi bàn danh dự nhưng bị thủ môn Kiên cản phá. Với những gì đã thể hiện, U23 Jordan đáng bị thua”.

Ngoài bài mổ xẻ của Alghah, Thông tấn xã Jordan, Khaberni, Ammonnews,… cũng phản ánh về trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam, với những từ như “gặp khó khăn”, “gục ngã”, “trắng tay”,… ở trận ra quân U23 châu Á.

Sau lượt trận đầu tiên bảng A, U23 Việt Nam xếp số 1 nhờ có hiệu số tốt nhất 3 điểm; +2), tiếp theo là chủ nhà Saudi Arabia (3 điểm; +1), Kyrgyzstan và Jordan đều chưa có điểm nào.

