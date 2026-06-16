Tạp chí BMJ đăng tải phân tích dữ liệu từ 17 công trình nghiên cứu với tổng cộng 726 phụ nữ tham gia nhằm đánh giá tác động của việc ăn ổi đối với tình trạng thiếu máu.

Kết quả cho thấy các thiếu nữ và phụ nữ mang thai uống nước ép ổi có mức huyết sắc tố (hemoglobin) tăng trung bình 1,71 g/dL. Đây là chỉ số phản ánh khả năng vận chuyển oxy của máu và thường được sử dụng để đánh giá tình trạng thiếu máu.

Ổi có giá rẻ, chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất. Ảnh: Ban Mai

Đáng chú ý, trong 5 nghiên cứu so sánh trực tiếp giữa nhóm sử dụng viên sắt kết hợp với nước ép ổi và nhóm chỉ dùng viên sắt, những người sử dụng kết hợp cả hai có mức hemoglobin tăng trung bình cao hơn 1,29 g/dL. Theo nghiên cứu, mức cải thiện này đủ để giúp nhiều trường hợp thiếu máu nhẹ và trung bình trở lại ngưỡng bình thường.

Các tác giả cho rằng tác dụng trên chủ yếu đến từ hàm lượng vitamin C dồi dào trong ổi. Tính trên mỗi 100g, hàm lượng vitamin C trong ổi cao gấp khoảng 4 lần cam và gấp 2,6 lần kiwi. Vitamin C có khả năng chuyển đổi dạng sắt khó hấp thu thường có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật thành dạng mà cơ thể hấp thu dễ dàng hơn. Nhờ đó, hiệu quả hấp thu sắt tại đường ruột được cải thiện đáng kể.

Ngoài vitamin C, ổi còn chứa vitamin A, axit folic, chất xơ và một lượng nhỏ sắt. Trong đó, axit folic là dưỡng chất cần thiết cho quá trình tạo máu. Nhờ sự kết hợp của nhiều dưỡng chất có lợi, ổi được xem là loại trái cây phù hợp cho những người đang cần bổ sung sắt hoặc cải thiện tình trạng thiếu máu.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng trong thời gian bổ sung sắt, bạn nên hạn chế uống trà hoặc cà phê cùng lúc với bữa ăn hoặc thời điểm dùng viên sắt. Nguyên nhân là các hợp chất tannin trong những loại đồ uống đó có thể làm giảm khả năng hấp thu sắt của cơ thể. Ngược lại, sử dụng nước ép ổi có thể tăng hiệu quả hấp thu sắt nhờ lượng vitamin C dồi dào.