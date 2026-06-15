Một phân tích tổng hợp quy mô lớn được công bố trên tạp chí BMJ cho thấy tiêu thụ thường xuyên nhóm thực phẩm từ đậu nành có liên quan đến giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp. Kết luận dựa trên dữ liệu của 12 nghiên cứu thực hiện tại Mỹ, châu Âu và châu Á nhằm đánh giá mối liên hệ giữa ăn thực phẩm từ đậu nành và nguy cơ tăng huyết áp.

Theo đó, những người ăn đậu đủ loại nhiều nhất có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn 16% so với những người ăn ít nhất. Đối với thực phẩm từ đậu nành, mức giảm nguy cơ đạt 19%.

Không chỉ xác nhận lợi ích của nhóm thực phẩm này, các tác giả còn xác định lượng tiêu thụ mang lại hiệu quả tối ưu. Theo đó, ăn 60-80 thực phẩm từ đậu nành mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ cao huyết áp từ 28–29%. Việc ăn nhiều hơn mức này không mang lại thêm lợi ích rõ rệt.

Theo nghiên cứu, 100g đậu nành tương đường một bìa đậu phụ cỡ bằng lòng bàn tay.

Bạn có thể chế biến nhiều món ngon, bổ từ đậu phụ. Ảnh: Ban Mai

Các nhà khoa học cho rằng tác dụng bảo vệ của đậu phụ và thực phẩm từ đậu nành đến từ nhiều cơ chế khác nhau. Trước hết, nhóm thực phẩm này giàu các khoáng chất có lợi cho việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cơ thể đào thải lượng natri dư thừa trong khi magiê có vai trò hỗ trợ thư giãn cơ trơn của thành mạch máu.

Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong các loại đậu khi đi vào đường ruột sẽ được hệ vi sinh vật lên men, tạo ra các axit béo chuỗi ngắn. Những hợp chất này được cho là có thể giúp mạch máu thư giãn và giãn nở tốt hơn, từ đó góp phần làm giảm huyết áp.

Riêng đậu nành còn chứa isoflavone - hợp chất thực vật có liên quan đến mức huyết áp thấp hơn. Đây cũng là một trong những lý do thực phẩm từ đậu nành cho thấy hiệu quả giảm nguy cơ tăng huyết áp cao hơn đôi chút so với các loại đậu nói chung.

Nghiên cứu cũng đề cập đến một quan niệm phổ biến khiến nhiều người hạn chế sử dụng đậu phụ hoặc sữa đậu nành là mối lo ngại bệnh gout. Tuy nhiên, các tác giả cho biết purin có nguồn gốc thực vật không có mối liên hệ với nguy cơ khởi phát cơn gout giống như purin từ thịt đỏ hay hải sản.

Do đó, thực phẩm từ đậu nành được đánh giá là không làm tăng nguy cơ mắc gout. Người bị gout vẫn có thể sử dụng đậu phụ, sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành với lượng phù hợp như một phần của chế độ ăn hằng ngày.