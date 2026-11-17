Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ từ sáng 18/11, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ chiều tối cùng ngày, miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Trung Bộ có mưa lớn diện rộng.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (17/11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Trước khi không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trời nắng, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 28-31 độ.

Dự báo, khoảng sáng 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Từ trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Miền Bắc đón không khí lạnh, chuyển mưa rét. Ảnh: Hoàng Minh

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ.

Tại Hà Nội, khoảng trưa và chiều 18/11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng. Trong ngày và đêm cùng ngày, khu vực có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, trời chuyển rét.

Trung Bộ có nơi mưa trên 250mm

Cùng với không khí lạnh, từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Riêng ngày và đêm 18/11, lượng mưa tại hai khu vực phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Từ chiều và đêm 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm/đợt. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, gió ở vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.