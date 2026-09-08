Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết đặc trưng của mùa thu với ít mưa, nhiều nắng. Tuy nhiên, thời tiết khu vực này sẽ sớm thay đổi khi một đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa tràn về, đồng thời làm gia tăng mưa ở miền Trung.

Cụ thể, ngày 8/9, miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ; chiều tối và đêm, có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời chuyển mưa dịu mát. Ảnh: Nam Khánh

Khoảng từ ngày 9-11/9, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh đầu mùa.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, từ ngày 9-11/9, ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Từ khoảng 9-10/9, miền Bắc có mưa, mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất ban đêm dưới 25 độ. Ở khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ có khả năng giảm xuống dưới 22 độ, đêm và sáng trời mát.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/9, duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Từ 9-11/9, thành phố có thể xảy ra mưa rào và giông, nhiệt độ giảm, trời dịu mát.

Trong khi đó, chiều và đêm 8/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, nên từ ngày 10/9, khu vực miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 8/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.