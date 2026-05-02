Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (2/5), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.

Ở Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Miền Bắc mưa giông mạnh do ảnh hưởng không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Dự báo, khoảng chiều và tối mai (3/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều và đêm mai, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; ở Bắc Trung Bộ 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm mai có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ giông lốc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Từ chiều mai đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Vùng núi miền Bắc, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa giông Đêm qua và sáng nay (2/5), ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 21h ngày 1/5 đến 8h sáng nay (2/5) có nơi trên 70mm như: Khổng Lào (Lai Châu) 111mm, Y Tý (Lào Cai) 98mm, Mường Tùng (Điện Biên) 46.8mm,… Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai tiếp tục có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đồng thời, chiều tối và tối nay, khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm mai, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Từ gần sáng ngày 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa giông kèm theo các hiện tượng cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác.