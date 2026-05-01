Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (1/5), khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, từ đêm 1/5 đến sáng 2/5, những khu vực trên tiếp tục có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Miền Bắc mưa giông cuối kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, ngày cuối kỳ nghỉ lễ (3/5), do ảnh hưởng không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp, toàn miền Bắc sẽ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt mưa này diễn ra khoảng 2 ngày. Cảnh báo, mưa to, rất dễ kèm theo giông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Trước đó, ngày 2/5, Bắc Bộ nhìn chung vẫn nắng đẹp và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ 1-2 độ so với hôm nay.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Trung Bộ gia tăng nắng nóng

Cũng trong hôm nay, cơ quan khí tượng ghi nhận, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như: Biên Hòa (Đồng Nai) 37.7 độ, Thủ Dầu Một (TPHCM) 36.6 độ, Mộc Hóa (Tây Ninh) 36.6 độ, Vĩnh Long 36.1 độ; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 50-55%.

Dự báo, ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%.

Ngày 3/5, nắng nóng mở rộng khắp từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ; riêng vùng núi phía Tây Nghệ An đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Cảnh báo, ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.

Riêng Nam Bộ, từ 2/5, nắng nóng giảm dần, diện nóng cũng thu hẹp về miền Đông, chiều tối có mưa giông, đề phòng kèm theo giông sét, gió giật.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước 2 ngày cuối nghỉ lễ (từ 2-3/5/2026):

1. Khu vực Bắc Bộ:

Khu vực Tây Bắc Bộ: có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều và đêm 3/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày và đêm 3/5, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; đêm 3/5: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, ngày 3/5: 27-30 độ.

2. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế:

Ngày 2/5: ngày nắng, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngày 3/5: ngày nắng nóng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế 34-36 độ; ngày 3/5: 33-36 độ, vùng núi phía Tây 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

3. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: ngày nắng, riêng phía Bắc ngày 3/5 có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng phía Bắc ngày 3/5: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

4. Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Từ ngày 2-3/5, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

5. Khu vực Nam Bộ:

Từ ngày 2-3/5, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày 2/5 có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng miền Đông ngày 2/5: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

6. Khu vực Hà Nội:

Có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng chiều và đêm 3/5 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ; đêm 3/5: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ, ngày 3/5: 28-30 độ.