Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều và đêm nay (17/11), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Từ tối và đêm nay, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 17-18/11 có mưa, mưa rào, từ tối và đêm 17/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Trong đó, từ tối 16 đến hết 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3h.

Sau đó, đêm 18 và ngày 19/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cùng thời kỳ này, khu vực Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở người già và trẻ nhỏ, do nhiệt độ giảm đột ngột; đồng thời tác động đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m; từ gần sáng ngày 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Từ 18/11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày 17/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, riêng Nghệ An cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và giông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.