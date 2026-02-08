Từ đêm qua đến sáng nay (8/2), không khí lạnh mạnh tràn về khiến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và gió lộng, nhiệt độ giảm rất nhanh, trời chuyển rét. Ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Chuyên gia khí tượng lưu ý, mưa rào ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng còn kéo dài đến sáng sớm 9/2.

Thời tiết Hà Nội còn mưa đến sáng 9/2. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ, từ ngày 8-9/2 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời chuyển rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong đó, ngày và đêm 8/2, nhiệt độ ở miền Bắc có thể giảm xuống mức thấp nhất trong đợt không khí lạnh này với mức từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ; từ Quảng Trị đến TP Huế từ 15-18 độ.

Dự báo chi tiết các vùng. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày và đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ ngày 8-9/2, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng khiến các khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và giông trong ngày 8-9/2. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ 10/2 (tức 23 tháng Chạp), không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ các khu vực có xu hướng tăng dần; khoảng từ 11-13/2 (tức 24-26 tháng Chạp), sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông.

Đợt không khí lạnh này không làm nhiệt độ giảm sâu, song miền Bắc nhiều khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trước khi hửng nắng trở lại vào dịp Tết Nguyên đán. Nhiệt độ cao nhất trong thời kỳ này phổ biến 20-23 độ, thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.