Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (8/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông; nhiệt độ giảm khoảng 1–3 độ.

Dự báo, ngày và đêm 8/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4. Từ 8-9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có giông.

Ngày 8-9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; từ 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa rét buốt. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, ngày và đêm 8/2, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; nhiệt độ trung bình 14-16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, nhiệt độ trung bình 18-20 độ.

Ngày và đêm 9/2, Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ trung bình 17-19 độ.

Như vậy, đêm 8/2, mức nhiệt ở miền Bắc giảm thấp nhất trong đợt không khí lạnh này.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 8/2, cơ quan khí tượng cho biết, lúc 5h50, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đang phát triển và gây mưa cho các xã, phường ở phía Tây Hà Nội và có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành.

Trong khoảng 30 phút đến 4 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và giông cho các khu vực trên sau đó sẽ lan sang các nơi khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 8/2, thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời rét, chiều và đêm trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 8-9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ mưa to và giông, nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Trong một diễn biến khác, chiều 7/2, bão Penha ở ngoài khơi Philippines suy yếu hoàn toàn, không còn khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, do tác động của không khí lạnh, nhiều khu vực trên biển có mưa giông và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 8/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và có nơi có giông; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc chiều và đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-17, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24, phía Nam 24-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, miền Đông có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.