Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (7/2), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-22 độ.

Chiều và chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, muộn hơn so với dự báo trước đó, là tràn về từ trưa.

Sau đó, từ đêm 7/2, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 7/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Không khí lạnh mạnh tràn về khiến miền Bắc rét đậm, rét hại, nguy cơ băng giá. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc Bộ ngày 8-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Khu vực Hà Nội từ chiều 7/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; ngày 8-9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Cũng do tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 8/2 đến ngày 9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.